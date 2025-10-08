Madre de Madeleine McCann, afectada por "ansiedad" ante juicio de presunta acosadora en Reino Unido

Kate McCann, la madre de la pequeña Madeleine, desaparecida en 2007 en Portugal, relató el miércoles ante la justicia británica la "ansiedad" que le causó una joven polaca, juzgada por acoso, que afirmaba ser su hija.

El juicio de Julia Wandelt, de 24 años, comenzó el lunes en el tribunal de Leicester, en el centro de Inglaterra.

Esta polaca, arrestada en febrero de 2025, está acusada de haber llamado y escrito en numerosas ocasiones durante más de dos años y medio a los padres de Maddie, Kate y Gerry McCann, y de haberse presentado en su domicilio.

"El nivel de estrés y ansiedad que esto me causó aumentó con el tiempo", relató Kate McCann ante el tribunal. La madre de la pequeña solo se sintió "realmente más tranquila" después del arresto de Julia Wandelt.



Madeleine McCann, que entonces tenía 3 años, desapareció en mayo de 2007 de un apartamento de vacaciones en el Algarve, en el sur de Portugal, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano.

Su desaparición, que nunca se ha esclarecido, tuvo una gran repercusión mundial.

En abril de 2024, Julia Wandelt llamó más de 60 veces en un solo día a los padres de Maddie, según la acusación. "Déjenme una oportunidad, no soy una mentirosa", suplicó en un mensaje dejado en el contestador familiar.

Julia Wandelt está siendo juzgada junto a Karen Spragg, de 61 años, también acusada de acoso.

Las dos acusadas, que niegan los cargos, se habían presentado juntas en el domicilio de los McCann en diciembre de 2024.