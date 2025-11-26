En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Maduro dice que Venezuela vive una "coyuntura decisiva para su existencia" como república

Maduro dice que Venezuela vive una "coyuntura decisiva para su existencia" como república

Rodeado de sus más altos funcionarios, el gobernante dijo que "no hay excusas para nadie, sea civil, sea político, sea militar o sea policía", en un momento en que "la patria reclama el mayor esfuerzo y sacrificio".

