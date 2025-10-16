"Maduro saldrá de Miraflores con los pies adelante o arrastrado": coronel (r) de Ejército de EEUU

El coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos Eric Rojo aseguró en entrevista con Recap Blu que la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela no será pacífica y dependerá principalmente de la presión interna.

El militar (r) fue contundente al afirmar que una intervención terrestre de EE. UU. no está sobre la mesa y que cualquier acción dependerá de una provocación directa del régimen de Maduro.

“Maduro no va a salir de Miraflores más que con los pies por delante o arrastrado”, sentenció Rojo, al señalar que el fin del régimen chavista no vendrá de una operación militar extranjera, sino de la acción del propio pueblo venezolano.

El coronel explicó que el actual despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, ordenado por el entonces presidente Donald Trump, tiene un propósito más político y estratégico que bélico: controlar el tráfico de drogas y dinero en la región.



“La amenaza es política. La presencia naval busca impedir el tráfico de drogas y controlar el flujo de dinero, que es lo que más les interesa. Para que Estados Unidos tome una operación militar en tierra tendría que haber una provocación de Venezuela”, explicó.

Ataque EEU en el Caribe a embarcación con droga Foto: @realDonaldTrump

¿Operaciones de la CIA en Venezuela?

Rojo también se refirió a las operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, las cuales, según dijo, llevan tiempo en marcha.

“La actividad de la CIA no empezó ayer. Estoy seguro de que lleva mucho tiempo. Hacerlo público es solo otro elemento de negociación dura por parte del presidente Trump”, indicó.

En cuanto a los informes sobre la presencia de más de 10.000 tropas estadounidenses en el Caribe, el militar (r) recordó que la extensión del área justifica la magnitud del despliegue.

“El mar Caribe es muy grande, y se necesita ese número de barcos y aviones para asegurar que el tráfico sea legítimo. Con dos barcos no lo haces. Pero una acción terrestre no sería suficiente con el personal que está ahí”, afirmó.

Para Rojo, el despliegue militar estadounidense busca aumentar la presión internacional sobre Caracas, sobre todo tras el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, lo que, según él, ha incrementado la visibilidad global del conflicto político venezolano.

“Esto es negociación dura. Están haciendo ruido para promover un cambio de régimen en Venezuela. Pero repito: el cambio lo tiene que hacer el pueblo venezolano. Solo cuando haya un nuevo Gobierno legítimo podrá haber apoyo real de Estados Unidos y la OEA”, concluyó.