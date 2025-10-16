¿Operaciones terrestres de la CIA en Venezuela? Un mensaje de "disuasión en serio"

La reciente confirmación por parte del presidente de Estados Unidos sobre la autorización a la CIA para llevar a cabo operaciones terrestres dentro de Venezuela marca una escalada significativa en la política de la Administración Trump hacia el régimen de Nicolás Maduro.

Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política y estudioso de estos temas, interpretó esta acción como un claro mensaje de que la disuasión en esta administración es "en serio".

La CIA planeó esto con Marco Rubio, secretario de Estado Foto: AFP

La medida va más allá del despliegue naval y los ataques a lanchas con droga previamente observados en las costas venezolanas. Según Chacón, estas operaciones probablemente se llevarán a cabo en tierra, aumentando la amenaza hacia Nicolás Maduro y otros miembros del régimen, muchos de los cuales ya tienen recompensas multimillonarias ofrecidas.



La escalada y el objetivo de cambio de régimen

Aunque el argumento oficial de Estados Unidos se centra en el combate al narcotráfico y al Cartel de los Soles, el director Chacón indica que la consecuencia indudable de tales operaciones —como la captura de Maduro, Diosdado Cabello, o Padrino López— sería el cambio de régimen.

Esta estrategia es consistente con una premisa de la Administración Trump: la seguridad en el hemisferio es fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos.



Puntos clave sobre la estrategia de EEUU y el régimen

Amenaza asimétrica e híbrida: Estados Unidos considera que los grupos de crimen organizado transnacional que operan en el hemisferio son organizaciones terroristas, especialmente por sus vínculos con actores estatales agresivos.

Fin del diálogo: Nicolás Maduro ha estado enviando mensajes pidiendo dialogar, lo que para Chacón demuestra que tienen miedo y buscan una salida. No obstante, la Casa Blanca ha determinado que las negociaciones con este régimen han fracasado y que la única salida aceptable es la partida de Maduro y una transición democrática.

Justificación de la acción: Para justificar la actuación, EEUU ha puesto en evidencia los vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a Hezbolá. Venezuela como "Hub Criminal" y las operaciones especiales. Venezuela se ha convertido en un "hub criminal", ya no solo una retaguardia o santuario estratégico, sino un teatro de operaciones para redes criminales.

Ataque de EEUU al Tren de Aragua Foto: Captura de pantalla

Este papel crítico que juega el régimen, al otorgar facilidades para temas como el lavado de activos, es la razón por la que Venezuela ha sido priorizada para los ataques iniciales. El régimen venezolano es un "nodo crítico" que necesita ser desarticulado para luego combatir otras estructuras.

Chacón sugiere que es improbable que Estados Unidos contemple una invasión a gran escala, similar a las de Irak o Afganistán, ya que estas "guerras asimétricas o de cuarta generación" han demostrado ser ineficaces para EE. UU.. Más bien, se trataría de una operación especial.

Sin embargo, existe una gran inquietud sobre el "día después," ya que no hay claridad sobre cómo se lograría la estabilidad, la recuperación, o la transición democrática que garantice el reconocimiento del liderazgo legítimo y la convocatoria a elecciones.

