María Corina Machado: “La indiferencia frente a lo que pasa en Venezuela es complicidad”

En una entrevistaexclusiva con Mañanas Bu, la líder opositora venezolana María Corina Machado habló sobre la crítica situación política y social que atraviesa Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

En su conversación con el periodista Néstor Morales, Machado no solo expuso la realidad de persecución y violencia que enfrentan los venezolanos, sino que también hizo un llamado a la comunidad internacional, en especial a Colombia, para que actúe frente a lo que denominó como “un sistema criminal” que pone en riesgo la estabilidad de toda la región.

La represión en Venezuela

Machado recordó que, desde hace años, Venezuela vive una profunda crisis que ha escalado con la reelección de Maduro, un proceso que, según Machado, fue un fraude evidente.

"Lo que ocurrió ha sido un hito que ha cambiado antes y después la historia de Venezuela", afirmó.

En la entrevista, recordó cómo las elecciones primarias que se celebraron el 22 de octubre del año pasado fueron una muestra de unidad y resistencia ciudadana, pese a las trampas impuestas por el régimen. Para ella, este evento marcó el descalabro del chavismo como movimiento político.

Machado denunció que, desde entonces, Maduro ha intensificado su represión, recurriendo a la violencia extrema para mantener su poder.

En este contexto, habló de la situación de jóvenes encarcelados por simplemente participar en grupos de WhatsApp donde se critica al Gobierno.

"Hay niños detenidos, jóvenes que han sido acusados de terrorismo, que han sido torturados por protestar o por tener una imagen alusiva a nuestro movimiento en su celular", explicó.

Colombia y la responsabilidad regional

Uno de los puntos clave que abordó la líder opositora fue el papel que juega Colombia en esta crisis. Según Machado, la estabilidad de su país vecino está directamente relacionada con la situación en Venezuela.

"No habrá paz en Colombia mientras exista en Venezuela un sistema dictatorial, tiránico y criminal", sentenció.

La relación de Colombia con el Gobierno de Maduro ha sido ambigua, especialmente bajo la administración de Gustavo Petro, quien ha buscado mantener una posición neutral. Sin embargo, para Machado, esta neutralidad no es suficiente: "El costo de permanecer en el poder debe ser más alto que el costo de irse, y eso es algo que la comunidad internacional tiene que asumir como una responsabilidad".

En este sentido, urgió a que los gobiernos que aún mantienen algún tipo de comunicación con el régimen venezolano deben aumentar la presión para frenar las violaciones de derechos humanos y las políticas represivas.

Machado también destacó la importancia de la comunidad internacional para lograr una transición democrática en Venezuela. Aunque reconoce los esfuerzos realizados hasta el momento, considera que se necesita un enfoque más decidido.

“Maduro siente que no pasa nada, que puede silenciar a todos los periodistas, obligarlos a irse del país y no pasa nada. Detener más de 2.000 personas, mayor número de presos políticos en toda la historia, en estos 25 años, más que todos los años previos y no pasa nada. Y sí tiene que pasar. Y quienes hoy tienen mecanismos de interlocución con el régimen tienen que hacer claro que el costo de la represión es elevado y que quienes han cometido estos atropellos contra los derechos humanos serán responsables por la justicia internacional por sus consecuencias”, dijo.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sistema interamericano tiene una enorme importancia para Colombia, lo sabemos, ha afirmado lo que nunca había hecho desde las dictaduras militares del siglo pasado, es decir, que en Venezuela se están cometiendo prácticas de terrorismo de estado. Frente a esto no se puede callar la indiferencia es complicidad”, agregó la líder opositora.

A su juicio, las declaraciones de solidaridad ya no son suficientes; se deben tomar acciones concretas para debilitar las estructuras que sostienen al régimen de Maduro.

En este contexto, mencionó el papel que han jugado los militares venezolanos en este conflicto. "Los militares fueron testigos de nuestra victoria el 28 de julio", reveló, haciendo referencia a cómo el Plan República, responsable de la seguridad en los comicios, permitió que muchos oficiales se dieran cuenta del fraude cometido por el gobierno. Estas tensiones dentro de las fuerzas armadas son, según ella, un signo claro de que el régimen está en su fase final.

Maduro en su momento más débil

A lo largo de la entrevista, María Corina Machado se mostró optimista sobre el futuro de Venezuela, a pesar de las dificultades. Aseguró que el régimen de Maduro se encuentra en su momento más débil desde que llegó al poder hace 25 años.

"Cada día que pasa, Maduro está más débil, pierde respaldo y queda aislado internacionalmente", afirmó.

A pesar de este optimismo, Machado no subestima los desafíos que aún quedan por delante. Entre ellos, destaca la necesidad de seguir trabajando para debilitar los pilares que sostienen al régimen: "Quedan tareas pendientes, algunas de las cuales corresponden a nuestros vecinos, como Colombia, que son los primeros afectados por este proceso que Maduro pretende extender".