"Me quemé hasta los párpados”: usó promoción 2X1 en cámara de bronceo y se quemó el 90% del cuerpo

Una usuaria en Twitter compartió una impresionante historia en la que confesó que sufrió fuertes quemaduras en su cuerpo, después de encontrar una promoción para broncearse en cámara.

El problema no fue el bronceo, sino que la joven decidió usar la promoción 2X1, en la que podía ir con alguien más, pero decidió usarla sola y resultó quemándose el 90% del cuerpo.

"El problema empezó a las 2 horas más o menos, en donde sí, me empecé a poner colorada, pero normal. A las 3 horas tenía fiebre y temblaba como si hicieran 10 grados bajo cero. Me bajaba la presión, quería vomitar, no podía tomar líquido ni comer", contó en Twitter.

La joven decidió broncearse porque la persona encargada le dijo que si lo hacía solo podía quedar roja, por lo que a ella le dio confianza y decidió hacerlo porque asistiría a el matrimonio con uno de sus amigos.

“Es insoportable el dolor, tengo el 90% del cuerpo quemado en carne viva. No puedo dormir, ni sentarme, ni siquiera puedo parpadear porque me quemé hasta los párpados”, agregó.

El hecho se registró en Argentina y la joven se volvió rápidamente viral en la red sociales, tras compartir su historia, pues hizo un llamado de atención al establecimiento y alertó a las personas para que no les suceda lo mismo.

Voy a contar acá breve qué me pasó así no le pasa a nadie más. El miércoles voy a un lugar en villa pueyrredon, dnd había un 2x1 en todas las camas y se las podía dar la misma persona o ir con unx amigx. Fui sola porque fue de imprevisto todo y tengo un casamiento el sábado.sigue pic.twitter.com/c5b4b1dopR — ραυ fєяяσ (@ccolorito) November 19, 2021

