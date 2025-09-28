Menor de 11 años dio a luz y su bebé prematuro lucha por su vida; padres fueron detenidos

Una niña de apenas 11 años fue llevada de urgencia a un hospital tras sufrir un fuerte sangrado, y allí los médicos descubrieron que había dado a luz recientemente en medio de un presunto abuso sexual.

El episodio derivó en una investigación penal que hoy involucra a los propios padres de la menor.

El hecho ocurrió en la provincia del Chaco, en la ciudad de Juan José Castelli, a unos 300 kilómetros de Resistencia. La pequeña ingresó al Hospital Bicentenario General Güemes con un cuadro de hemorragia ginecológica grave.

Durante la revisión, los profesionales de la salud detectaron lesiones severas en la zona genital, signos de abuso sexual reciente y evidencias de un parto incompleto. De inmediato, se activó el protocolo de atención a víctimas de violencia y se dio aviso a la fiscalía.



Pocas horas después, la madre de la niña regresó al centro médico con un recién nacido en brazos, confirmándose que era hijo de la menor.

El bebé, un varón prematuro y de bajo peso, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en estado crítico, con complicaciones respiratorias que ponen en riesgo su vida.

El fiscal Gerónimo Agustín Roggero ordenó la detención de los padres de la menor, identificados como G.S. (37) y E.S. (36), quienes enfrentan cargos por presunto encubrimiento de abuso sexual agravado.

Las primeras hipótesis apuntan a que la pareja conocía la situación y permitió que el parto ocurriera en condiciones precarias.

En un allanamiento a la vivienda familiar, la Policía encontró rastros de sangre en ropa y superficies, reforzando las sospechas de encubrimiento.

La niña permanece bajo estricta vigilancia médica y custodia de la Unidad de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, mientras las autoridades continúan con las pruebas de ADN, testimonios y peritajes para dar con el abusador. El caso ha despertado una profunda indignación social y reaviva el debate sobre la protección de menores víctimas de violencia sexual.