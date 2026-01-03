Milei pide a EE.UU. que entregue el poder a Edmundo González: "Él ganó las elecciones"

El presidente argentino, Javier Milei, ofreció este sábado la ayuda de su país en la transición política en Venezuela, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump de que Washington gobernará el país caribeño durante un tiempo.

"Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera", expresó Milei a través de un mensaje en la red social X.

El mandatario ultraderechista añadió que "aquí no hay medias tintas ni grises, se está del lado del bien o se está del lado del mal. Y todos aquellos que hoy no defiendan con uñas y dientes la causa de la libertad son parte del problema y no de la solución".

Las declaraciones de Milei siguen al anuncio de Trump de que, tras la captura de Maduro, Estados Unidos gobernará Venezuela durante un periodo de transición.



El presidente estadounidense explicó además que su Gobierno ya está hablando con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para iniciar ese proceso político.

Poco antes del anuncio de Trump, Milei había expresado su voluntad de que Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que compitió en las controvertidas elecciones presidenciales venezolanas de 2024, asuma la Presidencia.

"González Urrutia debería asumir. Él ganó las elecciones, tiene un mandato que asumir, es el presidente electo, Maduro era un usurpador de poder", expresó Milei, que fue uno de los primeros líderes regionales en denunciar fraude en los comicios presidenciales de julio de 2024 en los que Maduro se atribuyó una victoria muy cuestionada por la oposición y por numerosos actores de la comunidad internacional, que apuntaron a un triunfo de Urrutia, luego exiliado en España.

Edmundo González Foto: AFP

Además, enfatizó que la intervención estadounidense era la única forma en que Venezuela podía salir "de este desequilibrio siniestro" y opinó que "los cómplices del régimen deberían seguir la misma suerte" que Maduro.

Trump informó este sábado que su país llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" e indicó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

Luego, aseguró que ambos fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serían llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo.

Trump matizó que el equipo de Washington que controlará Venezuela trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar la transición tras la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero que están establecidos en el país para quedarse hasta asegurar el fin del chavismo y una "transición apropiada".