Milei pide a EE.UU. que entregue el poder a Edmundo González: "Él ganó las elecciones"

Milei pide a EE.UU. que entregue el poder a Edmundo González: "Él ganó las elecciones"

Las declaraciones de Milei siguen al anuncio de Trump de que, tras la captura de Maduro, Estados Unidos gobernará Venezuela durante un periodo de transición.

Javier Milei y Edmundo González
Javier Milei y Edmundo González //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

