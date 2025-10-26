En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Consulta Pacto Histórico
Iván Cepeda
Lista Clinton
Trump contra Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / El partido de Javier Milei gana las elecciones legislativas en Argentina

El partido de Javier Milei gana las elecciones legislativas en Argentina

La Libertad Avanza obtuvo más del 40 % de los votos y se consolidó como la principal fuerza política del país, con triunfos en distritos clave como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente de Argentina, Javier Milei, participa en la sesión de clausura del Foro Económico de Madrid, un evento patrocinado por una plataforma de criptomonedas, en Madrid el 8 de junio de 2025.
El presidente argentino, Javier Milei, celebró este martes el fallo de la Corte Suprema
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 26 de oct, 2025

El partido ultraliberal del presidente Javier Milei obtuvo un contundente triunfo este domingo en las elecciones legislativas en Argentina con más del 40% de los votos, según datos oficiales del ministerio del Interior.

El resultado trae alivio al gobierno que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente estadounidense, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral.

De acuerdo a los resultados parciales, La Libertad Avanza triunfó sobre el peronismo (centroizquierda), que obtuvo 31,64 % a nivel nacional, con más del 90 % de los votos escrutado. En tercer lugar quedó Provincias Unidas, un bloque que busca romper con la polarización y recaudó 7,1% de los votos.

Javier Milei
Javier Milei
Foto: AFP

Con este resultado provisorio, el oficialismo amplía su bancada y se acerca al tercio que necesita en ambas cámaras para blindar sus vetos, pero deberá forjar alianzas con otras fuerzas para avanzar en reformas estructurales.

"Milei querido, el pueblo está contigo", cantaban cientos de simpatizantes del presidente frente al búnker de LLA en Buenos Aires.

"Estoy con mucha felicidad y entusiasmo. No esperaba un número tan grande", dijo a la AFP Facundo Campos, un consultor de marketing de 38 años. "Lo grité como si fuera el gol del último mundial de Argentina campeón", agregó.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Javier Milei

Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad