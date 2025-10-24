"De la mano de un poderoso Argentina podría salir de una crisis": Marangoni sobre Milei y Trump

Argentina tendrá este fin de semana las elecciones legislativas, que se desarrollan en la mitad del Gobierno de Javier Milei, quien asumió la Presidencia del país desde diciembre de 2023. En estas elecciones se elige la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Ante esto, el politólogo y exsubsecretario de la Vicepresidencia de Argentina Gustavo Marangoni dio su perspectiva sobre lo que representaría para Milei tener una mayoría en la Cámara y el Senado.

Marangoni precisó que el proceso de elecciones del próximo domingo va a "ser susceptibles de muchas lecturas", debido a que el partido del presidente tiene "muy pocas bancas curules" en diputados y en Senadores. "Sobre 257 diputados, tiene nada más que 37 y sobre 72 senadores, tiene seis", puntualizó.

Gustavo Marangoni Foto: AFP

Para el politólogo, cualquier resultado de las elecciones aumentará "significativamente" los diputados y senadores en Argentina; sin embargo, considera que no existe una claridad sobre si Milei podría conseguir ese tercio en la Cámara y el Senado, lo que le permitiría "bloquear un eventual juicio político en la Argentina".

"Esto lo pondría en una situación de caridad con la principal fuerza opositora, que es el peronismo, bajo el nombre de fuerza patria y otras denominaciones, de acuerdo a distintos estados provinciales", precisó.



¿Las encuestas tendrán un impacto en los resultados?

Para Marangoni el proceso electoral es "un entramado bastante complejo de poder medir", y tomó como ejemplo las elecciones en Buenos Aires el pasado 7 de septiembre, donde se renovaron 46 bancas de diputados provinciales y 23 bancas de senadores provinciales en la ciudad; es decir, era un proceso electoral local.



Sin embargo, el exsubsecretario insiste en que, en estas elecciones, es preciso tener mayor cautela, porque "hay elementos para ser pesimistas", debido a la recesión económica y a la "necesidad" que presenta Argentina por tener un "rescate" por parte del gobierno de los Estado Unidos.

Donald Trump y Javier Milei Foto: AFP

El politólogo pone las elecciones del próximo 26 de octubre como la "elección entre un roto y un descocido", refiriéndose a que el gobierno de oposición (peronismo) "tampoco es muy bueno"

Entonces, si las elecciones se ajustan a lo que dicen las encuestas, "el gobierno diría que tienen más diputados y senadores y no estaría faltando la verdad. Y la oposición diría que ese porcentaje a nivel nacional es un resultado relativamente mediocre o regular"; esto porque ninguna de las dos figuras gubernamentales "terminan de encantar a buena parte de la opinión pública".

Publicidad

En otras palabras, es una elección de dos posturas gubernamentales que tienen "facturas que pasarse, que tienen reclamos que pasarse" y que, que en todo caso, la gente "votará más en contra del adversario que a favor del propio".



¿El apoyo de Trump a Milei es un beneficio para Argentina?

Marangoni afirma que, en Argentina, existe una desconfianza hacia Estados Unidos, y hacia Donald Trump en particular, y que está fragmentada en lo que denomina "dos tercios y un tercio", es decir que "hay dos tercios de la población que suelen ver con cierta distancia o agenidad a los Estados Unidos y sus políticas, y hay un tercio que se identifica más".

Donald Trump y Javier Milei Foto: AFP

Sin embargo, los lineamientos del gobierno también podrían favorecer una credibilidad por las recientes alzas en el peso Argentino, lo que el exsubsecretario define como un parte de "tranquilidad" que no permitió un desborde del peso gracias al incremento en la inversión por parte de Estados Unidos.

Eso daría a Milei una razón para justificar que la alianza con Trump favorece a su país y podría influir directamente en la confianza que los argentinos tengan hacia sus políticas, así podrían considerar que "de la mano de un poderoso Argentina podría salir de una crisis que ya lleva mucho tiempo".



Interés de EE. UU. podría obedecer a hacer contrapeso a China

La influencia del mercado que se exporta desde Argentina hacia China pone al país como uno de los más grandes exportadores de cereales, proteínas y minerales, lo que corresponde equitativamente a la alta demanda por parte de China en estos productos.

Publicidad

Además, Marangoni afirma que la alianza entre estos dos países es complementaria, lo que puede generar suspicacias en el gobierno de Estado Unidos, quienes se han visto interesadas en realizar un intercambio de monedas con Argentina que sea equivalente al que se realiza en este momento con China, que suma los 20.000 millones de dólares.

El politólogo hizo énfasis en la relación entre Trump y Milei, que se ha visto desde el ojo público como una "alianza ideológica" entre los dos mandatarios. Esto se puede evidenciar en los recientes intercambios de elogios entre uno y otro, donde, incluso antes su elección de Trump, Milei lo puso como un aliado para su gobierno, lo que pone al argentino como "un referente que evidentemente a Estados Unidos le interesa resaltar".

Finalmente, el exsubsecretario aseveró que esa unión puede generar una incertidumbre, porque Milei está lejos de obtener un quorum propio en el Congreso, lo que lo haría entrar en la necesidad de negociar y pondría sobre la mesa la inclusión de la oposición en su gabinete.

A esto se suma la reciente salida del Canciller Gerardo Werthein, que podría venir encaminada con la renuncia de varios funcionarios del gobierno y que, si él remplaza con miembros de su partido, no estaría cumpliendo con la petición desde dentro y fuera del país de ampliar su bancada con miembros de la oposición.

Escuche la entrevista completa aquí: