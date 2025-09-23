Trump sobre elecciones en Argentina: "Milei es un muy buen amigo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este martes, durante la Asamblea General de la ONU, su respaldo a la reelección del presidente argentino, Javier Milei, en las elecciones presidenciales previstas para 2027.

El mandatario republicano escribió un mensaje de apoyo a Milei en la plataforma Truth Social desde Nueva York, donde tiene previsto un encuentro bilateral con el líder argentino.

"Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!", escribió el jefe de Estado de EE.UU.

Según Trump, el político ultralibertario "ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord".



Trump afirmó que Milei heredó un "desastre total" en materia económica causada por "el anterior presidente de izquierda radical", en referencia a Alberto Fernández, a quien comparó con el expresidente demócrata Joe Biden.

"Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito", añadió el presidente norteamericano.

Trump y Milei tienen previsto reunirse después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ofreciera apoyo financiero a Argentina ante las turbulencias económicas derivadas de la escalada del dólar en el país suramericano.



Milei es un admirador de Trump

El mandatario argentino ha seguido el ejemplo de Donald Trump en varias de sus políticas. Al igual que Trump, Milei es un escéptico con respecto al calentamiento global, haciendo una apropiación de la frase: "Drill, baby, drill!" ("¡Perfora, cariño, perfora!") que promueve la explotación petrolera. Además, en su campaña presidencial dijo que "esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas".

Otra manifestación de su continuidad a la política de Trump es su salida de la Organización Mundial de la Salud, luego de que Estados Unidos anunciara su salida de la OMS, Argentina se unió a esta afirmación por parte del gobierno estadounidense, en un acto que expertos, como Andrea Oelsner, quien es la directora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, han calificado como una maniobra para acercarse a Trump.

La sintonía entre Milei y Trump no solo se refleja en el estilo confrontativo de su discurso, sino también en decisiones políticas concretas que buscan reafirmar una cercanía ideológica. Ambos líderes apelan a un lenguaje provocador y a posturas controvertidas en materia ambiental y sanitaria, configurando una narrativa que refuerza su identidad frente a las élites y a la comunidad internacional, además de decisiones tomadas por ambos países que resultan muy similares, y los pronunciamientos de apoyo de parte de ambos mandatarios.