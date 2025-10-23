Muere motociclista luego de que lo impactara una lámina metálica arrastrada por el viento

Un motociclista perdió la vida tras ser golpeado por una lámina metálica que fue levantada por una fuerte ráfaga de viento.

El hecho, captado por cámaras de seguridad, causó conmoción entre los testigos que presenciaron la escena y se apresuraron a auxiliar al hombre, aunque lamentablemente no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

El trágico suceso ocurrió en la mañana del miércoles en la ciudad de Assú, en el estado brasileño de Rio Grande do Norte. La víctima fue identificada como Simanete da Silva, de 44 años, quien trabajaba como albañil. De acuerdo con la Policía Militar, el impacto fue tan violento que el hombre murió casi de inmediato, pese a que llevaba puesto su casco de protección.

Según reportó el medio local G1, un torbellino arrancó una lámina de zinc del techo de una obra ubicada en el barrio Alto do São Francisco. La pieza metálica, impulsada por la fuerza del viento, cruzó una calle casi vacía y terminó golpeando al motociclista justo cuando pasaba por el lugar.



En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo la lámina sale volando repentinamente y, en cuestión de segundos, impacta directamente al conductor. El golpe le provocó graves heridas en el cuello, lo que le ocasionó la muerte antes de que pudiera recibir atención médica.

Este es el video:

🇧🇷 | Un motociclista en Assú perdió la vida luego de que una lámina metálica se desprendiera por los fuertes vientos y lo golpeara de lleno mientras circulaba. pic.twitter.com/R4wf8Kan0W — Actualidad Viral (@ActualidaViral) October 23, 2025

Los transeúntes que presenciaron el accidente corrieron para auxiliarlo y dieron aviso al Servicio Móvil de Atención de Emergencias (SAMU). Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron, solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

El incidente ha generado tristeza y preocupación entre los habitantes de la zona, quienes relataron que los fuertes vientos se presentaron de manera repentina. Las autoridades investigan si la obra de construcción cumplía con las medidas de seguridad adecuadas para evitar que los materiales fueran arrastrados por el viento.

Simanete da Silva, según sus vecinos, era un trabajador dedicado y muy querido en la comunidad.