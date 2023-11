Mujer atropelló a su novio por salir a tomar cervezas con sus amigos: todo quedó en video

En el municipio de Ouvidor, en el suroeste del Estado de Goiás, Brasil, una impactante escena quedó registrada en una cámara de seguridad cuando una mujer brasileña atropelló a su novio tras una supuesta disputa originada por la preferencia de este por salir a beber cerveza con amigos.

En las imágenes, dos hombres disfrutaban tomando cerveza en la terraza de un establecimiento. De repente, un vehículo blanco conducido por la mujer aparece a gran velocidad, impactando directamente contra su pareja, quien llevaba una camiseta de la selección de Brasil. La agresora descendió del vehículo y confrontó al hombre, arrojándole objetos. Mientras tanto, el amigo observaba incrédulo la situación.

Afortunadamente, un tercero intervino, apaciguando a la mujer y evitando mayores consecuencias. Según medios brasileños, la agresión se desencadenó tras una acalorada discusión previa, donde el novio optó por salir a beber con su amigo en lugar de pasar tiempo con su pareja. El hombre logró reaccionar a tiempo, evitando lesiones graves.

La policía llegó al lugar y sometió a la mujer a un test de alcoholemia, que resultó positivo, lo que la llevó a ser detenida. Después de pagar una suma de 800 reales, equivalentes a más de 600 mil pesos colombianos, fue puesta en libertad. La acusada argumentó ante las autoridades que tomó la drástica decisión por temor a agresiones, alegando que su novio la amenazó a través de mensajes de texto. La mujer enfrentará las consecuencias legales de sus acciones, mientras que las autoridades investigan las circunstancias que llevaron a este violento episodio.

"¿Otro nivel de toxicidad? Eso es violencia de género. No está muy lejos de matarlo", "Espero que esté presa. Si es capaz de lastimar a la persona que ama, no me imagino con los demás", "Hay hombres sufriendo violencia intrafamiliar, es una realidad que a los hombres les cuesta afrontar", son algunos de los comentarios que ha dejado el video.

