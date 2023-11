Reconocida influencer se tatuó el nombre de su novio en la frente: "Estoy muy enamorada"

La popular creadora de contenido en redes sociales Ana Stanskovsky sorprendió a sus más de 100 mil seguidores en Instagram al compartir un inusual gesto de amor hacia su pareja: un tatuaje en la frente con el nombre 'Kevin'. Conocida por sus divertidos videos, la joven decidió documentar todo el proceso en un video titulado 'Mi nuevo tatuaje en la cara'.

En las imágenes, se observa a Ana Stanskovsky sentada en una silla mientras un tatuador profesional realiza el diseño de caligrafía en la parte superior de su rostro. Aunque el proceso parece ser un tanto doloroso, la felicidad de la influencer es evidente en cada momento.

Sin embargo, la reacción de los internautas no se hizo esperar. Muchos expresaron su incredulidad y consideraron que el tatuaje podría ser falso. Comentarios como "No, esto debe ser una broma" y "Por favor, díganme que no es real" inundaron la sección de comentarios. Algunos usuarios cuestionaron la decisión de Ana, planteando escenarios hipotéticos sobre qué sucedería si la relación con Kevin llegara a su fin.

Ante las críticas, Ana Stanskovsky no dudó en responder. En una declaración, la creadora de contenido afirmó que lo que hace con su cuerpo es un asunto personal y que la idea del tatuaje surgió de manera espontánea al pasar por un estudio de tatuajes. Defendió su decisión, argumentando que cada vez que se ve en el espejo, ama el resultado y que, en su opinión, mostrar el amor de esta manera es una forma legítima de expresar sus sentimientos hacia su novio.

Aunque algunos siguen cuestionando la autenticidad del tatuaje, Ana Stanskovsky sostiene que está enamorada y que su acto extremo es una prueba de amor genuino hacia su pareja. "Tu próximo novio lo odiará", "Claro que no es real", "Y si eso no es suficiente, su nombre es Kevin", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.