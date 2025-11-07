Mujer fue asesinada en Estados Unidos tras confundir la casa que iba a limpiar

Un trágico error humano terminó en un faltal crimen en el estado de Indiana, Estados Unidos.

María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, de 32 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza cuando intentó ingresar, por equivocación, a una vivienda que no era la que debía limpiar.

El hecho ocurrió en la mañana del miércoles 5 de noviembre en la localidad de Whitestown, en el condado de Boone. Según el reporte inicial, la mujer se encontraba acompañada de su esposo para realizar labores domésticas cuando el dueño de la vivienda le disparó al verla en la puerta de su casa.

María Florinda Ríos Pérez de Velásquez. Foto: Redes sociales

La víctima, originaria de Guatemala, había emigrado en busca de mejores oportunidades y trabajaba como empleada de limpieza para ayudar económicamente a su familia.



“Es tan injusto. Ella solo trataba de ganarse la vida y apoyar a los suyos”, contó su hermano, Rudy Ríos, a NBC News. Según relató, su hermana cayó en los brazos de su esposo después del disparo. “Ella no representaba ninguna amenaza. No tenía nada en las manos, solo las llaves”, añadió.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, una autopsia estableció que la causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza, clasificada como homicidio.

Sin embargo, el coronel del condado de Boone, Justin Sparks, aclaró que esta clasificación no implica necesariamente una acusación criminal. “Homicidio significa que la muerte fue causada por otra persona, pero no determina que haya existido una intención criminal. Aún estamos investigando los hechos para definir si corresponde presentar cargos”, explicó el oficial en declaraciones a la cadena afiliada de ABC, WRTV.

Publicidad

El Departamento de Policía Metropolitana de Whitestown informó mediante un comunicado que la evidencia recolectada hasta el momento “no respalda que la víctima haya intentado ingresar a la residencia”. Además, confirmaron que los agentes intentaron brindarle asistencia médica en el lugar, pero los esfuerzos fueron en vano, pues ya había fallecido.

La muerte de María Florinda Ríos Pérez ha generado indignación y tristeza entre la comunidad, que pide justicia y una investigación exhaustiva. Su familia espera que este caso no quede impune y que se reconozca que todo se trató de un trágico error de una mujer que solo buscaba trabajar para sostener a los suyos.