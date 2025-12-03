Murió famosa presentadora a los 28 años tras padecer cáncer: así fue su último mensaje

La noticia del fallecimiento de la presentadora Raquel Escalante, de 28 años, ha generado una profunda tristeza en Guatemala. La joven comunicadora murió el pasado 28 de noviembre luego de enfrentar una ardua batalla contra el cáncer de cuello uterino, enfermedad que hizo pública hace poco más de un año.

Escalante anunció su diagnóstico en octubre de 2024, momento en el que decidió compartir con sus seguidores el complejo proceso médico al que debía someterse. Con total transparencia, relató los retos físicos y emocionales que enfrentaba, convirtiéndose en una voz de fortaleza para miles de mujeres que viven circunstancias similares. Desde entonces, recibió innumerables mensajes de apoyo y solidaridad, tanto de figuras públicas como de seguidores que la admiraban por su profesionalismo y sensibilidad.

Originaria de Santa Rosa, Raquel Escalante inició su camino en los concursos de belleza desde muy joven, participando en certámenes internacionales que le abrieron puertas en el mundo del modelaje y la televisión. Su disciplina, elegancia y talento la llevaron a representar a Guatemala en Miss City Tourism World 2017, donde fue cuarta finalista, y posteriormente en la final de Miss Tourism World en China. Su carrera alcanzó uno de sus puntos más altos en 2021, cuando fue coronada Miss Guatemala Intercontinental, título que la consolidó como una de las figuras más queridas de su país.

A la par de su trayectoria en el modelaje, Escalante construyó una sólida carrera como presentadora de televisión. Su naturalidad frente a las cámaras y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en un rostro habitual en distintos programas, donde destacaba por su carisma, su profesionalismo y su energía.



A lo largo de su tratamiento, la joven presentadora compartió varios mensajes de reflexión y agradecimiento, pero uno de ellos, publicado el 3 de abril junto a una sesión fotográfica, generó conmoción entre sus seguidores. En él, Escalante expresaba la complejidad emocional de su proceso: “No soy una modelo en una foto. Soy una mujer que ha vivido dolor, que ha enfrentado miedo y que aun así, elige seguir brillando”.

¿Qué es el cáncer de cuellos uterino?

El cáncer de cuello uterino, enfermedad que afecta a miles de mujeres en el mundo, se origina en las células del cérvix, la parte baja y estrecha del útero que conecta con la vagina. Aunque es uno de los cánceres más prevenibles cuando se detecta a tiempo, en países como Guatemala continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres, especialmente cuando el diagnóstico llega en etapas avanzadas.