Murió joven futbolista tras ser alcanzado por una bala perdida: esto se sabe

La violencia que golpea a Ecuador volvió a cobrar la vida de una de sus jóvenes promesas del fútbol. Miguel Nazareno, de 16 años, integrante de las divisiones menores del club Independiente del Valle, murió tras ser alcanzado por una bala perdida mientras se encontraba en su casa, en la ciudad de Guayaquil.

De acuerdo con reportes de medios locales, el hecho habría ocurrido durante un tiroteo registrado en las cercanías de su vivienda. Hasta el momento, las autoridades no han entregado información oficial sobre los responsables ni las circunstancias exactas del suceso.

El club Independiente del Valle confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que expresó su consternación y tristeza por la pérdida del joven jugador.

“La familia de Independiente del Valle expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Miguel Nazareno, jugador de nuestra cantera en Independiente Juniors. Lamentablemente fue víctima de la inseguridad que afecta a nuestro país”, señaló la institución.



Nazareno formaba parte de las fuerzas básicas del club y era considerado un talento con proyección dentro del fútbol ecuatoriano. Su muerte ha reavivado el debate sobre la crisis de violencia que atraviesa Ecuador, donde los enfrentamientos armados y los homicidios se han incrementado de forma alarmante en los últimos meses.

El caso de Miguel no es un hecho aislado. En septiembre, el joven futbolista Jostin Mero, del club Manta, fue asesinado en circunstancias similares. Semanas más tarde, el mediocampista Jonathan “Speedy” González fue acribillado en la provincia de Esmeraldas. También se registraron los asesinatos de Maicol Valencia y Leandro Yépez, jugadores del club Exapromo Costa, perteneciente a la tercera división, ambos víctimas de ataques armados aún sin esclarecer.