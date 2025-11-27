En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Murió una agente de la Guardia Nacional atacada en Washington, confirma Trump

Murió una agente de la Guardia Nacional atacada en Washington, confirma Trump

El mandatario reveló el fallecimiento de Bekcstrom en una llamada con elementos de las Fuerzas Armadas en la que también expuso que "está en condición seria" el presunto atacante.

Policia-Washington-AFP.png
Tiroteo en inmediaciones a la Casa Blanca
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad