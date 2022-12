Negocio de venta de carro salió mal: compradora terminó arrollada por el vehículo que quería comprar

Este martes, 27 de diciembre, a través de redes sociales empezó a circular un video en el que se evidencia un presunto caso de intolerancia en Mendoza, Argentina. En la grabación, una mujer fue arrastrada varias cuadras por un hombre, quien, sin mediar palabra, decidió llevársela por encima porque quería recuperar el vehículo que ya había venido.

El reprochable hecho ocurrió en el barrio Pueblo Nuestro, de la localidad de San Martín, Mendoza, Argentina. Según lo que les contó la mujer a medios locales, el conductor que la arrolló llegó a su casa para pedirle que le devuelva el carro que le había vendido a cambio de otro vehículo, dos motos y una buena suma de dinero, por lo que decidió rechazarle al hombre la petición.

Aunque, tiempo después, la mujer accedió a no seguir con el negocio porque el auto que utilizó para el intercambio se le había cortado la correa de distribución, pero, sobre las 2:00 de la mañana el hombre llegó a su casa enojado a quitarle el vehículo, lo que generó el inconveniente y el caso de intolerancia.

No contento con esto, el agresor tomó la drástica decisión de llevarse el auto por la fuerza, pero a las afueras de la casa, la mujer se ubicó por delante del carro para evitar que se lo llevará, lo que generó malestar en el conductor, quien decidió arrancar y arrastrar a la víctima varias cuadras.

“El señor viene a retirar un auto que está en la vereda de mi casa, me dice que se va a llevar el auto y le dije que ya se lo habíamos comprado. Pero él se lo quería llevar igual. Me pongo adelante y me atropella en la panza. Cuando él le da arranque caigo contra el capot y me sostengo, porque salió de mi casa andando y no se frenó. Fui sostenida todo el tiempo”, relató la víctima del ataque.

Una mujer fue arrastrada en el capot de un auto a toda velocidad en #Mendoza : "Creí que me moría".

Sucedió en San Martín, en medio de una discusión por una transacción. El agresor, que intentó llevarse el auto que había vendido, fue detenido. #Video #violencia @MendozaGobierno pic.twitter.com/7KfeIBriah — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) December 29, 2022

Al percatarse del suceso, la familia de la mujer salió corriendo detrás del auto, hasta que lograron alcanzarlo en el barrio Los Silos, cerca de su casa y pudieron auxiliarla.

“Realmente creí que me moría, porque iba haciendo zigzag para que yo me cayera. He quedado muy mal porque hasta en un momento vi que tenía un cuchillo con el cual me amenazaba. Estoy psicológicamente muy mal”, contó.

Al final, el conductor del auto fue detenido y la mujer presentó la respectiva denuncia a la fiscalía, entidad la cual está a cargo de la investigación.

