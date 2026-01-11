"No habrá más petróleo ni dinero para Cuba", advierte Trump tras captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este domingo que no habrá más petróleo ni dinero venezolano para Cuba, en medio del endurecimiento de las acciones contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, derivado de la detención de su principal aliado, Nicolás Maduro.

"Cuba sobrevivió durante muchos años gracias a grandes cantidades de petróleo y dinero venezolano. A cambio, Cuba proporcionó "servicios de seguridad" a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!", escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth.

Trump aseveró que “la mayoría de esos cubanos (que brindaban seguridad) han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada”.

Donald Trump Foto: AFP

En el mensaje, el jefe de Estado norteamericano resaltó que “Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años”, porque el país “ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, para protegerlos, y los protegeremos”.



El mensaje, como de costumbre, fue directo y ratificó en mayúsculas: "No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!".

Pero el mensaje de Trump no solo fue el anuncio de la disminución de un ingreso a la isla, sino que envió un contundente mensaje a la dictadura al darle una recomendación. “Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, escribió el presidente, significando un claro mensaje para que alcancen alguna negociación con Estados Unidos.