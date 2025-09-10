Publicidad

Mundo

ONG denuncia "aislamiento y condiciones inhumanas" de 58 presos políticos en cárcel de Venezuela

La organización exigió la "liberación inmediata y sin restricciones de todos los presos políticos", que son 823, de acuerdo a la ONG Foro Penal, aunque el Gobierno venezolano y la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por estas razones.

ONG denuncia "aislamiento y condiciones inhumanas" de 58 presos políticos en la cárcel Tocorón de Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 05:31 p. m.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles que "al menos 58 presos políticos" en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (centro), permanecen en aislamiento, sin acceso al sol, sometidos a castigos severos y sin que se conozcan los criterios bajo los cuales fueron separados del resto de la población reclusa.

El OVP denunció "condiciones inhumanas" que "atentan" contra la "integridad personal" de los detenidos en este penal y que "han quebrado el espíritu de muchos, al punto de que algunos han perdido toda esperanza de libertad y han intentado acabar con sus vidas", según un comunicado.

Bandera de Venezuela
Foto: AFP.

"Hemos recibido múltiples denuncias de intentos de suicidio, incluso en algunos casos han tenido como consecuencias graves complicaciones de salud", aseguró la organización no gubernamental.

Además, indicó que los familiares de los detenidos denuncian "deficiencias graves" de alimentación, ya que, añadió, el menú se basa "casi exclusivamente en granos y arepas amarillas sin relleno".

"En ocasiones han recibido pescado mezclado con mortadela en mal estado, lo que les ha provocado problemas intestinales. Mientras la mayoría de la población recibe tres comidas diarias, el grupo de los 58 aislados solo recibe dos", subrayó el OVP, que dijo que ha informado de estos hechos a instancias internacionales.

La organización exigió la "liberación inmediata y sin restricciones de todos los presos políticos", que son 823, de acuerdo a la ONG Foro Penal, aunque el Gobierno venezolano y la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por estas razones, sino que, aseguran, cometieron delitos.

