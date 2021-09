Pensé que era un hueso y lo saqué de mi boca: joven se comió una hamburguesa y le salió un dedo

El impresionante hecho se registró en Bolivia, cuando una joven que se comía una hamburguesa en un popular restaurante de comida rápida se llevó tremenda sorpresa cuando le salió un dedo en su comida.

La joven Estefhany Benítez compartió a través de sus redes sociales la impresionante historia y narró que realizó su pedido en Hot Burger, un famoso lugar de comidas rápidas.

Le di tres mordiscos, comí el cuarto y sentí algo en mi boca. Pensé que era un hueso, yo lo saqué de mi boca Dijo

“Yo empecé a grabar y una de las empleadas de ahí me dice ’señorita por favor no grabe’. Yo le dije ’voy a grabar porque nadie me da solución y ella me contestó: ’¿por qué viene a comer a lugares públicos, entonces?", contó la joven a una cadena de noticias.

Además, la joven dijo que la cadena de comidas rápidas le dijo que le devolvería el dinero si era necesario, pero ella no aceptó porque es como si no hubiera ocurrido nada.

Finalmente, la joven denunció el hecho ante las autoridades competentes, quienes afirmaron que el dedo hallado en la hamburguesa era de origen humano y luego cerraron el local.