En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Diego Cadena
Oktoberfest de Múnich
Atentado contra exconcejal
Crisis diplomática con EEUU por visas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Petro pide "respeto" por los tripulantes de la Flotilla Sumud, ya en "zona de alto riesgo"

Petro pide "respeto" por los tripulantes de la Flotilla Sumud, ya en "zona de alto riesgo"

Petro, que es un férreo defensor de Palestina, recordó además que en la flotilla viajan dos colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, voluntarias en esta misión humanitaria que partió desde España, Túnez, Italia y Grecia con ayuda para la población de la Franja de Gaza.

Gustavo Petro en entrega de tierras en La Dorada, Caldas
Gustavo Petro en entrega de tierras en La Dorada, Caldas
Foto: Presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

" type="text/html" data-cms-ai="0">El presidente Gustavo Petro, exigió este martes "respeto absoluto" por la vida de las más de 500 personas que participan en la Global Sumud Flotilla, que esta madrugada alertó de su entrada en la "zona de alto riesgo" de aguas internacionales del Mediterráneo en su travesía hacia Gaza.

"La Global Sumud Flotilla ha entrado en zona de alto riesgo en el Mediterráneo. Aumenta la actividad de drones y se han detectado embarcaciones desconocidas en el radar", escribió el mandatario en X, donde advirtió que "un ataque contra esta misión civil, humanitaria y no violenta sería una violación flagrante del derecho internacional y un crimen contra la humanidad".

Flotilla-Gaza-AFP.jpg
Flotilla con comida rumbo a Gaza
Foto: AFP

Petro, que es un férreo defensor de Palestina, recordó además que en la flotilla viajan Manuela Bedoya y Luna Barreto, voluntarias en esta misión humanitaria que partió desde España, Túnez, Italia y Grecia con ayuda para la población de la Franja de Gaza.

La Flotilla Sumud alertó a las 03:03 GMT a través de su canal de Telegram que había ingresado al área donde otras misiones anteriores fueron interceptadas, a partir de las 150 millas náuticas (unos 240 kilómetros) de la costa de Gaza.

El movimiento denunció también un "incremento de la actividad de drones" sobrevolando sus más de cuarenta navíos, mientras que la radio pública israelí Kan informó de que el Ejército se prepara para interceptarlos y llevarlos al puerto de Asdod (centro de Israel), donde sus tripulantes serían interrogados y deportados.

Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024, en rechazo a la ofensiva militar en Gaza, que según cifras de Naciones Unidas ha dejado más de 60.000 muertos, en su mayoría civiles.

El presidente ha sido uno de los principales críticos latinoamericanos de esa guerra, a la que califica abiertamente de "genocidio", y ha respaldado las demandas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional (CPI).

También le puede interesar:

  1. Fotilla-Gaza-AFP.png
    Flotilla con rumbo a Gaza
    Foto: AFP
    Mundo

    Flotilla Sumud denuncia una "operación intimidatoria" en altamar por parte de Israel

  2. Flotilla-Gaza-AFP.jpg
    Flotilla con comida rumbo a Gaza
    Foto: AFP
    Mundo

    Con video, flotilla con ayuda para Gaza denuncia que fue impactada por "un dron"; Túnez desmiente

  3. Flotilla-Gaza-AFP.jpg
    Flotilla con ayuda humanitaria con rumbo a Gaza
    Foto: AFP
    Mundo

    La flotilla con ayuda humanitaria para Gaza retoma el viaje desde Barcelona

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gabinete Gustavo Petro

Conflicto palestino-israelí

Palestina

Franja de Gaza

Publicidad

Publicidad

Publicidad