Policía fuera de servicio reacciona ante robo y le quita la vida a ladrón: quedó en video

Un intento de robo terminó con un ladrón muerto y otro capturado luego de que un policía militar fuera de servicio reaccionara ante la situación.

El hecho, registrado por cámaras de seguridad, muestra el momento en que el uniformado interviene para evitar que dos hombres armados asaltaran a un repartidor frente a su negocio.

El incidente ocurrió en la avenida Paula Ferreira, en Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, durante la tarde del 23 de octubre. De acuerdo con la información preliminar, el agente se encontraba dentro de una tienda de telefonía móvil, propiedad de su esposa, cuando presenció el asalto.

Los dos sospechosos, que llegaron en motocicletas, abordaron a un repartidor y lo amenazaron mientras le exigían las pertenencias que llevaba en el maletero de su moto.



“¡Vas a morir, vas a morir!”, gritaron los asaltantes, según el informe policial. La víctima, de 32 años, permaneció inmóvil mientras los delincuentes tomaban sus objetos personales. En ese momento, el policía decidió intervenir: desenfundó su arma y realizó ocho disparos contra los agresores.

Este es el video

Um policial militar de folga impediu um assalto e matou um dos suspeitos nesta quinta-feira (23), na Avenida Paula Ferreira, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. A ação foi registrada por câmeras de segurança, que também mostraram a vítima ajoelhando e rezando após escapar… pic.twitter.com/4ygiVH25Do — Jovem Pan News (@JovemPanNews) October 25, 2025

Uno de los asaltantes fue alcanzado por las balas y murió en el acto, mientras que el segundo trató de escapar corriendo. Sin embargo, varios transeúntes lo persiguieron y lograron detenerlo en una calle cercana. De acuerdo con el reporte, durante la huida el sospechoso habría apuntado con un arma al agente, aunque el disparo no se concretó.

El caso fue documentado por el Distrito Policial 33 (Pirituba), que solicitó el apoyo del Departamento de Homicidios y Protección de Personas (DHPP) para las investigaciones correspondientes. Las autoridades analizan los videos y testimonios para determinar si el uniformado actuó en legítima defensa y esclarecer las circunstancias exactas del tiroteo.