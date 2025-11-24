Por poco, motociclista se salvó de ser atropellado por camioneta en accidente

Una escena de película quedó captada por una cámara de seguridad en la zona de Barbalha en Cariri, Ceará, en Brasil, cuando un motociclista se salvó por muy poco de ser atropellado por una camioneta que perdió el control y se volcó a alta velocidad en una de las avenidas principales de este sector.

Todo sucedió en cuestión de segundos el pasado sábado, 22 de noviembre. Samuel Sttevan, quien conducía la motocicleta, se movilizaba hacia su casa luego de salir de la universidad. En una de las curvas, una camioneta perdió el control y se volcó provocando un fuerte accidente, allí, fue que el joven tuvo que reaccionar rápidamente para evadirla y, por fortuna, así lo logró para salir ileso.

"Escuché el sonido de los frenos, miré rápidamente por el retrovisor y fue entonces cuando solo vi el coche plateado que venía hacia mí. No tuve más remedio que acelerar para intentar escapar lo más rápido posible. Incluso me golpeó el manillar izquierdo, que se dobló un poco, y entonces perdí el control, zigzagueando", contó en diálogo con G1, medio local, sobre lo sucedido.

Motociclista se salvó de ser atropellado por camioneta // Foto: X @RGottino

De no ser por su rápida reacción, este hecho pudo terminar en una tragedia irreparable, pues a esta velocidad lo pudo llevar por delante y quitarle la vida, pero, según él, todo fue gracias a Dios por lo que sintió que esta situación fue un reflejo de que era una nueva oportunidad.



Asimismo, Sttevan contó que los que iban en la camioneta era un padre y su hijo, de 8 años, quienes solo sufrieron heridas leves y estaban bien, por ende, solo fue un susto entre todas las partes y las cosas no pasaron a mayores.

"Dios es maravilloso. Tomó mi manubrio y controló la motocicleta. Cuando la controló, no tuve otra reacción que persignarme y extender las manos al cielo”, puntualizó, asegurando que vivió algo que nunca olvidará.