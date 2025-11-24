En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Por poco, motociclista se salvó de ser atropellado por camioneta en accidente

Por poco, motociclista se salvó de ser atropellado por camioneta en accidente

Él regresaba de la universidad en su motocicleta, cuando terminó en una escena que parecía de película y donde por muy poco salvó su vida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad