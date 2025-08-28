Portavoz de la Casa Blanca aclara si buques de guerra atacarán bases militares en Venezuela

En medio de una creciente tensión diplomática, el Gobierno de Nicolás Maduro elevó una solicitud formal a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que intervenga y “proteja” a Venezuela frente al reciente despliegue militar ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en aguas del Caribe y zonas estratégicas de la región.

El mandatario venezolano aseguró que la presencia militar norteamericana no corresponde únicamente a la lucha contra el narcotráfico, como lo sostiene Washington, sino que obedece a una “amenaza directa” contra su país.

Maduro pidió a la ONU que vigile de cerca las acciones estadounidenses y que active mecanismos de precaución para evitar una escalada militar.

Al respecto, sonbre el mediodía de este jueves, desde la sala de prensa de la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt respondió a los cuestionamientos de los periodistas, entre ellos Juan Camilo Merlano, corresponsal de Blu Radio y Noticias Caracol en Washington.

Ante la pregunta sobre si estas operaciones podrían ser la antesala a una ofensiva militar contra instalaciones venezolanas, Leavitt fue categórica: “No me adelantaré al presidente respecto a posibles acciones militares”.

🚨JCM: ¿está considerando el presidente Trump lanzar ataques militares contra instalaciones o bases militares en suelo venezolano?



KL: No me adelantaré al presidente con respecto a cualquier acción militar o cuestión sobre eso nunca. Lo que sí te diré es que muchas naciones en… pic.twitter.com/kualaMKXNP — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) August 28, 2025

Sin embargo, la vocera sí dejó claro que la administración Trump está dispuesta a usar “todos los elementos del poder estadounidense” para frenar el flujo de drogas hacia su territorio y llevar a los responsables ante la justicia. Agregó que varios países del Caribe y de la región han respaldado las operaciones antidrogas impulsadas por la Casa Blanca.

Leavitt insistió en que el régimen de Nicolás Maduro no es reconocido como un gobierno legítimo, calificándolo como un “cartel de narcoterrorismo” y recordando que el líder venezolano ha sido acusado en Estados Unidos por narcotráfico.

La tensión crece mientras Caracas insiste en denunciar una posible intervención y Washington reafirma que su prioridad es combatir el tráfico ilícito de drogas en la región. La comunidad internacional, en especial la ONU, queda ahora en el centro del debate frente a un escenario que amenaza con intensificar la confrontación entre ambos países.