Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Presidente Petro dice a Europa que el enemigo es la crisis climática y no Rusia

El mandatario también cuestionó a Europa y dijo que es un error que se lleve a los países de ese continente a "invertir en más armas" porque el enemigo no es Rusia sino la crisis climática.

