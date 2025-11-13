Preso escapó de la cárcel mientras sacaba la basura: todo quedó en video

Un insólito caso de fuga carcelaria en Brasil se volvió viral en redes sociales luego de que se difundiera el video del momento exacto en que un preso aprovechó una distracción de los guardias para escapar mientras realizaba labores de limpieza.

El hecho ocurrió el pasado 3 de noviembre en la prisión de Viçosa, en el estado de Minas Gerais. En las imágenes, se observa a varios reclusos vestidos con uniformes rojos mientras sacan bolsas de basura bajo la supervisión de los guardias. De manera repentina, uno de ellos decide correr a toda velocidad y huye del lugar sin que los funcionarios pudieran detenerlo.

El fugitivo fue identificado como Luiz Carlos Silva Santana Junior, de 33 años, quien habría corrido unos 20 metros antes de desaparecer del alcance de las cámaras. Según los reportes, el hombre logró subirse a una motocicleta que lo esperaba en las afueras del penal.

A pesar de la rápida reacción de uno de los agentes, el intento por capturarlo fue en vano. Las autoridades informaron que Silva Santana Junior cuenta con seis ingresos previos al sistema penitenciario desde 2015, lo que agrava su situación judicial.



El caso encendió las alarmas sobre la seguridad en la cárcel de Viçosa, especialmente porque una semana después se registró otra fuga en circunstancias similares. En esa ocasión, el interno —que llevaba recluido desde octubre de 2020— también escapó mientras realizaba tareas internas.

Ambas evasiones han generado críticas a la administración del penal y preocupación entre las autoridades regionales, que ya anunciaron una revisión de los protocolos de seguridad. Mientras tanto, los videos de las fugas siguen circulando en redes sociales, donde los usuarios cuestionan cómo fue posible que dos presos lograran escapar en menos de diez días.