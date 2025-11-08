Profesora colombiana fue capturada por ICE en jardín de Estados Unidos: quedó en video

La captura de la profesora colombiana Diana Santillana Galeano por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado gran indignación.

El operativo se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre de 2025, a plena luz del día, en el Centro de Aprendizaje Temprano de Inmersión en Español Rayito de Sol, ubicado en el barrio North Center.

De acuerdo con testigos, varios agentes armados y con chalecos identificados como Policía ICE ingresaron al jardín infantil cuando la docente, conocida por la comunidad como “señorita Diana”, llegaba a iniciar su jornada.

La escena de la maestra siendo esposada frente a padres de familia y niños entre los cuatro meses y seis años de edad provocó rechazo y motivó manifestaciones para exigir su liberación inmediata.



El hecho ha generado debate por las versiones contradistinction entre la defensa de Santillana y las autoridades. El abogado Charlie Wysong asegura que Diana cuenta con un permiso de trabajo válido hasta noviembre de 2029, además de haber solicitado asilo en Estados Unidos. Según el jurista, la detención fue “ilegal”, pues se realizó sin orden judicial y en un espacio escolar protegido.

Este es el video

ICE isn’t going after the worst of the worst. This morning, they took a preschool teacher without a warrant IN FRONT OF CHILDREN in my district.#ice #chicago pic.twitter.com/1fhz7mYWWt — Mike Quigley (@RepMikeQuigley) November 5, 2025

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó un relato distinto. La agencia sostiene que los agentes intentaban detener un vehículo vinculado a la mujer durante un operativo de tránsito, pero el conductor habría ignorado las señales de alto, huyendo hacia el centro educativo.

Publicidad

El DHS afirma que Santillana Galeano forzó la entrada al lugar para evitar su captura, poniendo en riesgo a los menores presentes. Además, las autoridades alegan que la colombiana ingresó de forma irregular por la frontera sur en marzo de 2023 y que recientemente pagó a traficantes para que sus dos hijos adolescentes pudieran cruzar.

La docente, de 38 años, permanece bajo custodia de ICE en un centro de detención del condado de Clark, Indiana. Aunque posee autorización de empleo, el DHS reiteró que dicho documento “no otorga estatus legal de permanencia” en el país.

Diana Patricia Santillana Galeano was arrested by DHS today in Chicago.



Our biased media & insane politicians would lead you to believe that she was dragged out of day care center.



She exited the vehicle that DHS was attempting to pull over & then tried to run into the business… pic.twitter.com/Z0RRa9GlSi — Libs Of Chicago (@Libs_OfChicago) November 6, 2025

Su equipo legal interpuso el 6 de noviembre una petición de habeas corpus, argumentando que la mujer huyó de Colombia tras recibir amenazas contra su vida. Los abogados buscan una audiencia de fianza la próxima semana.

Publicidad

Mientras tanto, padres de familia, compañeros y líderes comunitarios han convocado nuevas movilizaciones y campañas de recolección de fondos