Promocionan redadas migratorias en EE.UU. comparándolo con Pokémon: "Hay que atraparlos"

Fuerte polémica en Estados Unidos ante la reciente campaña del Departamento de Seguridad Nacional para promocionar e incentivar a la ciudadanía a denunciar casos de migración ilegal en el país, pues lo comparan con el popular anime Pokémon con el slogan: “Hay que atraparlos a todos”.

Para mostrar a las personas que buscan por delitos, usaron cartas de Pokémon en donde, al igual que el anime, muestra el nivel de peligrosidad y de dónde viene, al igual que una breve descripción de la persona como si se tratase de un ‘Pokedex’ (enciclopedia).

Acompañado de un video en su cuenta de X, el Departamento de Seguridad Nacional mostró un resumen de las últimas redadas migratorias hechas en el país acompañado por la popular canción ‘¡Atrápalos Ya!’ del reconocido anime, además con fragmento de la serie en donde tiran la famosa pokeball y aparecen “delincuentes” capturados al instante.

Pero, además, el ente presentó a Pikachu como parte de las fuerzas especiales detrás de estos operativos: “El nuevo recluta de la Patrulla Fronteriza”, indicaron, publicación que molestó a migrantes por la forma en que se encuentran siendo tratados por las autoridades estadounidenses como si fuesen “animales”.



“Una falta de respeto muy grande porque son seres humanos, no animales”; “Abusivo, amoral, no tiene nombre lo que están haciendo”; “Los Pokémon son animales, están hablando de nuestras comunidades como si tuviéramos que ser cazados”; “Es triste que este tipo de narrativas se estén usando”, dijeron algunos inmigrantes en diálogo con Noticias Caracol.

No obstante, algunos expertos han cuestionado este ejemplo y alertaron si el Departamento de Seguridad Nacional podría enfrentar problemas legales con Nintendo, compañía dueña y creadora de Pokémon, para el uso de una propagando con fines políticos y “discriminatorios”, pero hasta ahora la gigante asiática no ha mencionado al respecto de esta iniciativa en Estados Unidos por parte de las autoridades locales.