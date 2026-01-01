Protestas por la crisis económica en Irán dejan al menos dos muertos y varios detenidos

Al menos dos personas murieron este jueves durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el suroeste de Irán, en medio de protestas contra el alto costo de vida y el deterioro de la economía, informó la agencia de noticias Fars.

Según el reporte, las víctimas se registraron en la ciudad de Lordegan, ubicada a unos 650 kilómetros de Teherán, donde se produjeron choques violentos, lanzamiento de piedras y actos vandálicos. Horas más tarde, un integrante de las fuerzas de seguridad fue hallado muerto en el oeste del país, en el marco de otros disturbios relacionados con las manifestaciones.

En paralelo, al menos siete personas fueron detenidas en la ciudad de Kermanshah, también en el oeste iraní, por presuntos vínculos con “grupos hostiles y opositores exiliados”. La agencia conservadora Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, aseguró que los arrestados intentaban transformar las protestas en disturbios y que uno de ellos portaba un arma.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse alerta ante posibles intentos de manipulación por parte de “elementos hostiles” que, según el Gobierno, buscan desestabilizar la seguridad del país. De acuerdo con videos difundidos por activistas en redes sociales, en algunas marchas se escucharon consignas a favor del regreso de la monarquía, como “esta es la última batalla, Pahlaví volverá”, en referencia a la dinastía derrocada tras la Revolución Islámica de 1979.



Protestas en Irán Foto: AFP

Los arrestos se produjeron un día después de que el fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advirtiera que cualquier intento de convertir las protestas económicas en un “instrumento de inseguridad” o en escenarios “diseñados desde el exterior” enfrentará una respuesta legal para preservar el orden social.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, marcada por una inflación anual superior al 42 % y una inflación interanual que entre noviembre y diciembre superó el 52 %. A ello se suma la constante depreciación del rial, presionado por las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la ONU por el programa nuclear iraní, así como por problemas de gestión interna.

Desde el domingo, varias ciudades del país han sido escenario de manifestaciones impulsadas por la volatilidad del mercado de divisas y el creciente impacto de la crisis económica sobre la población.