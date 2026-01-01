En vivo
Protestas por la crisis económica en Irán dejan al menos dos muertos y varios detenidos

Protestas por la crisis económica en Irán dejan al menos dos muertos y varios detenidos

Las manifestaciones por alza del costo de vida y la crisis económica derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, dejando al menos dos muertos y varios detenidos en distintas ciudades de Irán.

