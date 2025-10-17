¿Qué razones hay detrás de la salida del almirante de fuerzas de EEUU en el Caribe, Alvin Holsey?

El almirante Alvin Holsey, responsable de supervisar los ataques de Estados Unidos contra supuestas lanchas del narcotráfico en el Caribe, dijo el jueves que se retirará tras apenas un año en el cargo.

Holsey dejará el cargo de jefe del Comando Sur, una unidad responsable de las fuerzas que operan en América Central y del Sur. Desde agosto, Washington ha desplegado aviones de guerra furtivos y siete buques de la Armada en el mar Caribe destinados a la lucha antinarcóticos.

La reciente salida del almirante Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha generado un intenso debate dentro de la burocracia militar estadounidense, según el análisis de política latinoamericana y seguridad, e investigador sobre Venezuela en el Atlantic Council, Geoff Ramsey,

El almirante Holsey, quien llevaba menos de un año a cargo del comando, habría renunciado a su puesto, una decisión considerada "bastante inusual".



Según los informes disponibles, la renuncia se vincula con el desacuerdo del almirante Holsey respecto a la manera en que el Departamento de Guerra ha avanzado las operaciones militares desplegadas en el Mar Caribe. Medios estadounidenses habrían filtrado que existían ciertas discordancias entre la administración y las acciones del almirante.

La raíz del conflicto parece centrarse en preocupaciones legales estructurales. Tanto el almirante Holsey como abogados estadounidenses dentro del propio Departamento de Guerra han alertado sobre serias dudas legales con respecto a los ataques que se están llevando a cabo en el Mar Caribe.

Este es un debate significativo dentro de la estructura militar, ya que las fuerzas armadas tienen equipos de abogados cuya función es justificar o no las operaciones militares en el exterior basándose en el derecho internacional.

El punto de fricción incluye el "irrespeto al debido proceso".

El analista señala que el debate sobre la legalidad del tema está en curso dentro del Departamento de Guerra, sugiriendo que la solución podría no ser tan simple como reemplazar al almirante Holsey por alguien más "a tono" con las órdenes de la Casa Blanca.

Además, la presión que experimentan los cuerpos militares es alta, y podría haber más bajas o renuncias replicadas. Hoy mismo se reportó la noticia de la columna de un oficial de alto rango de los Marines estadounidenses que también está renunciando a su cargo.

