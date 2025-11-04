En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / “Que se entreguen o se rindan”: comandante (r) de EEUU afirma que Maduro "tiene los días contados"

“Que se entreguen o se rindan”: comandante (r) de EEUU afirma que Maduro "tiene los días contados"

Continúan los ataques en el Pacífico y el Caribe por parte de Estados Unidos, pero pronto a las costas estaría llegando el poderoso portaviones USS Gerald Ford que daría un punto final a esto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad