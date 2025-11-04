“Que se entreguen o se rindan”: comandante (r) de EEUU afirma que Maduro "tiene los días contados"

Avanzan las operaciones del Ejército de Estados Unidos en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico, además pronto llegará el poderoso portaviones USS Gerald Ford aumentando, además, la tensión con Venezuela en torno a un supuesto ataque para acabar con el régimen de Nicolas Maduro, a quien han nombrado como líder del Cartel de los Soles.

El propio presidente Donald Trump aseguró que "los días de Maduro sí están contados", o por lo menos eso mencionó en una reciente conversación con 60 Minutes de CBS, claro, sin dar muchos detalles de cómo esto será posible en su mandato. Pero crece la incertidumbre de lo que hará o no el Gobierno de EE.UU. en este caso.

"Por supuesto. El presidente Trump ha sido transparente ante el público estadounidense y la comunidad internacional: los carteles, el narcotráfico y la cocaína colombiana que transita por Venezuela y Ecuador representan una amenaza directa a la seguridad estratégica de Estados Unidos y a la salud de los norteamericanos", indicó Jesús Romero, comandante (r) de la Inteligencia Naval de los Estados Unidos, en diálogo sobre Recap Blu, afirmando que el sí están sus días contados.

Nicolás Maduro y buque estadounidense Foto: AFP

¿Los días de Nicolás Maduro están contados?

Según Romero, sí. Pero descartó que Estados Unidos vaya hacer, por lo menos por ahora, un ataque con la llegada del portaaviones, sino que será una muestra de fuerza y poder para recordarle a los 'enemigos' el poder militar del país con una frase clara antes de cualquier ataque: "Ríndanse o enfrenten las consecuencias".



"La presencia de un portaaviones estadounidense —del cual formé parte durante varios años— representa el poderío militar más contundente del país. También funciona como un mensaje directo al adversario. El mensaje es claro y viene desde la Casa Blanca: ríndanse o enfrenten las consecuencias", expresó.

Pero el público no conocerá en su totalidad la estrategia militar para "acabar con un narcoestado" que le ha dado poder a "una poderosa red de narcotráfico".

"Se busca despojar al Cartel de los Soles de su control sobre un Estado que se convirtió en un narcoestado. Hoy el presidente ha dicho que existe supremacía aérea y marítima. Eso significa que la campaña avanza. Pero, como es natural, no se compartirá la totalidad de la estrategia. Yo tengo una idea de lo que puede venir porque pasé 22 años y medio en la Marina. La llegada del portaaviones forma parte de la integración a una fuerza de tarea que actualmente es la más grande del mundo. Un portaaviones puede lanzar hasta 120 aviones de combate diarios. Eso le da una idea del nivel de poder aéreo que se integra a la misión", puntualizó.

Nicolás Maduro Foto: AFP