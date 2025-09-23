¿Qué tanto necesita Estados Unidos de los migrantes? Contundentes cifras de la OCDE

La inmigración es un activo "crucial" para la economía estadounidense, afirmó el economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, cuando Washington impone restricciones a los visados en el sector tecnológico y persigue a los inmigrantes irregulares.

El economista, que se dispone a abandonar su cargo tras ser nombrado gobernador del Banco de Portugal, también observa que el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus socios "tarda" en materializarse en el crecimiento mundial.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, revisó al alza este martes, 23 de septiembre, sus previsiones de crecimiento global al 3,2% en 2025, aunque advirtió que varios signos de desaceleración ya están presentes.

El jefe de la OCDE se refirió al pesimismo sobre el efecto de los aranceles estadounidenses en la economía, afirmando que muchas empresas en el mundo se anticiparon en cuanto a los aranceles para evitar sobrecostos. "El impacto de los aranceles tarda más en sentirse en la economía, en parte porque muchas empresas en numerosos países anticiparon estos aranceles antes de su entrada en vigor. Decidieron actuar y exportar a Estados Unidos y otros países para evitar estos aranceles".



Además, añadió que es posible contemplar un menor crecimiento y una inflación más alta de lo que se tenía previsto. "Generalmente, cuando la economía va muy bien, el crecimiento suele situarse en torno al 4%, así que estamos lejos de eso", aseguró.

Con respecto a las restricciones a los visados por parte del gobierno Trump, Pereira afirmó que la inteligencia artificial jugará un papel clave en el futuro de la mano de obra estadounidense.

"Seguir atrayendo personas altamente calificadas de Estados Unidos o de todo el mundo es una ventaja crucial para la economía estadounidense, y esto se intensificará con el auge de la inteligencia artificial, ya que existe fundamentalmente una importante escasez de mano de obra en el sector tecnológico", aseveró.

Estados Unidos y Alemania son los dos países de la OCDE que experimentan las mayores carencias laborales en estos sectores. Evidentemente, ya hay un menor crecimiento de la mano de obra, lo que tendrá un impacto en el PIB. "No hemos integrado en nuestras previsiones los últimos cambios que ocurrieron hace solo dos o tres días".

En cuanto al debate europeo sobre gravar los grandes patrimonios, Álvaro Pereira sostuvo que más que un impuesto específico, lo fundamental es definir políticas fiscales y de gasto que permitan reducir la deuda pública.

"La manera adecuada (de realizar ahorros) es asegurarse de que se hace todo lo posible por reducir la deuda. Algunos países piensan que debe ser a través del IVA; otros, con el impuesto sobre la renta; otros, piensan en otros impuestos; otros, en una reducción del gasto. Hay muchas maneras de hacerlo".

Pereira finalizó afirmando que es necesario realizar reformas que ofrezcan un entorno empresarial más favorable, para que los países sean competitivos en cuanto a crecimiento, inversión y atacción de capitales, "Si Europa está más regulada que otras regiones del mundo, si Europa ofrece un entorno empresarial menos favorable, si Europa impone impuestos más altos... Esto significa que los empresarios, en lugar de invertir en Europa, irán a otra parte. Es por ello que insisto en la necesidad de realizar reformas".