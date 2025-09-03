¿Qué viene tras el ataque de Estados Unidos a una embarcación en el Caribe?

José Luis Ramírez, internacionalista, abogado y exasesor de Luis Almagro en asuntos políticos, en diálogo con Mañanas Blu, hizo un análisis sobre la tensión por cuenta del ataque de Estados Unidos a una lancha en mar Caribe, en el marco de su lucha frontal contra las drogas.

Las afirmaciones del presidente Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos, que sostienen que eran 11 personas en una lancha rápida con drogas a bordo, no han sido confirmadas de forma independiente. "Se parte de la base que sí, porque esa es la afirmación que hace el presidente Donald Trump y hace el gobierno de los Estados Unidos, pero no tenemos certeza tampoco de este hecho", enfatizó Ramírez.

Donald Trump Foto: AFP

El experto también hizo hincapié en los protocolos de interdicción que, según la normativa, deben seguirse estrictamente. Estos incluyen:



Identificar la bandera a la cual pertenece la nave, para así poder contactar al país de soberanía.

Anunciar a la nave, a través de sistemas de comunicación, que será intervenida.

Realizar disparos de advertencia a los lados o al frente si la nave no disminuye su velocidad.

Actuar en legítima defensa solo en caso de agresión por parte de la nave sospechosa.

Sin embargo, Ramírez sugirió que en este caso, "todo parecería indicar que aquí no se cumplió ninguno de esos objetivos y directamente se hizo la explosión de esta lancha".



¿Uso desmedido de la fuerza?

El incidente ha generado acusaciones de posible violación del derecho internacional humanitario: para Ramírez, el uso de la Armada en esta situación es comparable a "cuando utilizas el ejército para enfrentar manifestaciones en una ciudad, en vez de hacerlo la policía; acá, en vez de hacerlo la guardia costera, lo está haciendo directamente el ejército y con uso desmedido de la fuerza". No obstante, reiteró que "todo esto es especulativo, mientras no sepamos realmente qué fue lo que sucedió".



El mensaje de Trump y el futuro del multilateralismo

El mensaje que Estados Unidos ha querido enviar con esta acción es claro. "Mira, en este caso yo creo que el mensaje lo dio el presidente Trump al finalizar la acción y el mensaje que envió ayer directamente desde la Casa Blanca y luego lo que anunció por un trino y es están avisados de que estamos listos a utilizar la fuerza en el momento en que lo necesitemos", afirmó Ramírez.

Esta postura implica que un estado poderoso, como Estados Unidos, "se arroga el derecho unilateralmente de actuar como quiera, cuando quiera y bajo las reglas y condiciones que ese estado impone". Ramírez calificó esta situación como "gravísima", expresando su temor de que signifique un "volver a las normas de la ley de la selva y es cuando la fuerza es la que determina la razón y no la cuando se puede consensuar a nivel multilateral, ¿qué es lo que tiene que hacerse?". El experto lamentó que "el multilateralismo y el respeto por las normas del derecho internacional, la convención del mar y la convención de 1989 para atender este tipo de circunstancias están quedando simplemente como letra muerta".

