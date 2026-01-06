En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Rapero celebra compartir prisión con Maduro: “Tengo suerte de estar encerrado con presidentes”

Rapero celebra compartir prisión con Maduro: “Tengo suerte de estar encerrado con presidentes”

El rapero ingresó al Metropolitan Detention Center de Brooklyn tras violar su libertad condicional y generó controversia al celebrar que compartirá prisión con figuras de alto perfil, entre ellas Nicolás Maduro y un acusado de homicidio.

Maduro Capturado.jpg
Primera imagen de Nicolás Maduro capturado
Foto: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

