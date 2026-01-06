Rapero celebra compartir prisión con Maduro: “Tengo suerte de estar encerrado con presidentes”

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine ingresó este martes al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, y no tardó en generar polémica al celebrar públicamente que compartirá prisión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y con Luigi Mangione, señalado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, ambos recluidos en el mismo centro penitenciario.

Antes de entrar a la cárcel por haber incumplido las condiciones de su libertad condicional, el artista publicó un video en su cuenta de Instagram en el que ironizó sobre la situación. “Voy a conocer al presidente de Venezuela. Tengo la suerte de estar encerrado con presidentes”, afirmó.

6ix9ine también expresó entusiasmo por coincidir con Mangione, detenido por el presunto homicidio de Brian Thompson, directivo de una aseguradora médica estadounidense, quien se ha convertido en una figura ampliamente comentada en redes sociales. “A punto de formar el mejor equipo de baloncesto que se haya visto en una cárcel”, escribió el rapero en la publicación.

Tekashi 6ix9ine Foto: Instagram Tekashi 6ix9ine

El cantante, hijo de madre mexicana y padre puertorriqueño, recordó que en anteriores estancias en prisión compartió reclusión con figuras de alto perfil como el productor musical Sean “Diddy” Combs y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández.



El artista deberá permanecer tres meses tras las rejas luego de que un juez determinara que incurrió en nuevas conductas violentas y problemas legales mientras estaba bajo supervisión judicial. Se trata de la segunda vez, en poco más de un año, que Tekashi 6ix9ine es enviado a prisión por violar su libertad condicional.