Representante María Elvira Salazar sobre posible ataque de EEUU en Colombia: “Todo es posible”

La representante María Elvira Salazar, una influyente republicana del sur de la Florida y experiodista, afirmó que Colombia se encuentra actualmente "en la mirilla de la Casa Blanca".

En dálogo con Mañanas Blu, Salazar abordó las crecientes tensiones entre Washington y Bogotá, generadas principalmente por el aumento del narcotráfico y la postura del presidente Gustavo Petro hacia Estados Unidos. La congresista advirtió que, dado el contexto de los cultivos de coca, Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de tomar medidas drásticas en el país, señalando que "todo es posible".

Salazar indicó que ella y la clase política de Washington han pasado tres años explicándole a la administración estadounidense que el presidente Petro debe "emendar su camino" y que no debe "jugar con la democracia colombiana". Según la representante, los Estados Unidos solo buscan cooperar para traer beneficios al "colombiano promedio". Sin embargo, manifestó que el presidente Petro "insiste en ser enemigo de los Estados Unidos".

Gustavo Petro - María Elvira Salazar Fotos: Páginas de Facebook de Gustavo Petro y María Elvira Salazar

La congresista recordó un encuentro en el capitolio donde el presidente Petro se refirió al dinero de la ayuda que EEUU le daba a Colombia de una manera "bastante despótica" y "no siendo muy agradecido" con los contribuyentes norteamericanos. La representante enfatizó que Estados Unidos espera que se "respete y que se aprecie cualquier tipo de de ayuda o de trato benevolente". Salazar destacó que el colombiano promedio en su distrito (el 27 en el sur de la Florida) desea una buena relación con EEUU, similar a la que goza el presidente Milei en Argentina.



Narcotráfico y la triplicación de cultivos de coca

El principal punto de conflicto es el narcotráfico y la producción de cocaína. Salazar lamentó que las plantaciones de coca en Colombia se hayan triplicado, revirtiendo los logros de administraciones anteriores, como la del expresidente Uribe. Para Salazar, no es aceptable que Colombia sea uno de los productores más importantes de cocaína en el mundo, lo cual es "un lastre" para el país.



Al ser consultada sobre el trino del presidente Donald Trump, en el que tildó al presidente Petro de ser un "líder del narcotráfico," Salazar apoyó la acusación. Explicó que si el presidente de un país permite que las plantaciones sigan creciendo y multiplicándose, él se convierte "indirectamente" en el líder de esa actividad. Además, la congresista recordó que Petro había dicho públicamente que la cocaína es mejor que el petróleo. Salazar concluyó que la Casa Blanca ya ha determinado que "se acabó el juego" con los países latinoamericanos que producen droga, citando como ejemplo la crisis del fentanilo en EEUU, donde gran parte de la droga llega a través de Venezuela y México.

La representante desestimó la teoría de Petro de que Trump está siendo engañado por sus asesores. Por el contrario, señaló que los asesores están informando al expresidente sobre la "evidencia empírica aplastante" de lo que ocurre en Colombia.

Escuche aquí la entrevista: