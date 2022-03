"Sería doloroso que en Colombia se repita lo que pasó aquí": embajador de Nicaragua en OEA se rebela

El saliente embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el periodista Arturo McFields, sorprendió este miércoles al romper el silencio y denunciar abusos del régimen de Daniel Ortega, al que calificó de “dictadura”. “Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde 2018. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir callando y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, aunque tenga miedo”, dijo en plena sesión el diplomático, dejando en claro su renuncia.

En entrevista con Mañanas BLU, McFields habló de lo que desde el régimen de Managua se considera una “traición”, dijo temer por la seguridad de su familia y que no era consciente de los atropellos. Además, aseguró que sería doloroso que en Colombia sucediera algo parecido a lo que ocurrió en su país con el ascenso del sandinismo.

"Hay que tener cuidado con los cantos de sirena y las promesas falsas, a veces uno cae en la trampa y pueden afectar generaciones. Las dictaduras pueden entrar con un revestimiento de democracia. Estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Yo mismo confieso que tenía gran de y esperanza en un gobierno sandinista que en el pasado había cometido errores, pero me equivoqué al igual que empresarios privados. Esa realidad no solo se ha repetido en mi país, se ha repetido en Venezuela, ojalá no se repita en su país, porque sería muy doloroso", sostuvo el saliente diplomático.

"", declaró McFields.

McFields dijo que, tras sus declaraciones, no ha sido notificado de su retiro y aseguró encausar la posición del pueblo nicaragüense.

“Sigo siendo embajador, aunque mi gobierno haya dicho que ya no los represento. Yo digo que tienen razón. Ya no les represento, yo represento al pueblo de Nicaragua y a las más de 177 personas que están presas y que no les dan ni siquiera el derecho de salir a la luz del sol ni ver a sus familiares”, declaró McFields.

“Esta llamada que estoy haciendo no quería responderla porque he tenido dolor de cabeza y no he dormido bien pensando en lo que pueda pasar con mis familiares. Yo solo quería tomar la palabra y decirles que hay que tener cuidado”, agregó.