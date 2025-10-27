Revelan audios del conductor implicado en grave accidente de bus que cayó a un abismo

La tragedia que enluta a Argentina sigue generando conmoción. El pasado domingo 26 de octubre, un bus de dos pisos cayó al vacío desde un puente en la provincia de Misiones, dejando un saldo de al menos nueve personas fallecidas y 29 heridas. En las últimas horas se conocieron los audios del conductor del automóvil involucrado en el accidente, quien minutos antes del impacto reconoció que conducía a una velocidad extrema.

El conductor fue identificado como Rafael Ortiz, de 34 años, cuyo mensaje de voz, enviado poco antes del choque, podría ayudar a esclarecer las causas del siniestro. En la grabación, Ortiz admite que viajaba a más de 180 kilómetros por hora.

“Estoy volviendo a 180, 190 (km/h), recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, se escucha decir en el audio.

#Argentina | #Misiones Tr.agedia en la RN14: Un colectivo con 50 pasajeros que viajaba desde Oberá ch.ocó con un auto en la madrugada del domingo. 🕯️ Hay al menos 5 víctimas f.atales 🏥 24 personas fueron hospitalizadas, 5 en estado crítico. Entre los heridos hay menores pic.twitter.com/7ZOkwwrtkn — Gonnet Digital (@MagazineGonnet) October 26, 2025

Pocos minutos después, el vehículo compacto que conducía Ortiz impactó de frente contra el autobús de pasajeros, provocando que este rompiera las defensas metálicas del puente y cayera varios metros al lecho de un arroyo.



El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, confirmó que entre las víctimas fatales se encuentran ambos conductores y una mujer que fue hallada sin vida a varios metros del lugar del accidente.

Las tareas de rescate se extendieron por varias horas debido a la magnitud del siniestro. Los equipos de emergencia trabajaron intensamente para liberar a las personas atrapadas entre los restos del autobús, que quedó completamente destruido tras la caída.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente y analizan el audio del conductor como una pieza clave para determinar su responsabilidad en el hecho.