Rodrigo Paz Pereira, el candidato que dio la sorpresa en las elecciones en Bolivia

El economista Rodrigo Paz Pereira, exdiputado, exalcalde y actual senador opositor, se convirtió en la gran sorpresa de las elecciones generales en Bolivia al encabezar los conteos rápidos con más del 30 % de los votos válidos.

A sus 57 años, Paz Pereira pasó de ocupar los últimos lugares en las encuestas preelectorales a perfilarse como contendiente en una segunda vuelta frente al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), quien aparece con un 27 % en los sondeos preliminares.

Su fórmula presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) la completa el ex capitán de Policía Edman Lara, conocido por sus denuncias de supuestos actos de corrupción en la institución policial y quien en 2024 fue dado de baja.

Hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), Rodrigo Paz nació en Santiago de Compostela en 1967, en el exilio de sus padres durante las dictaduras militares. Su infancia transcurrió en distintos países y posteriormente se formó como economista, con estudios en relaciones internacionales.

En su trayectoria política destacan cargos como diputado, concejal y alcalde de Tarija (2015-2020). Desde 2020 ejerce como senador por Comunidad Ciudadana (CC), la fuerza opositora que lidera el expresidente Carlos Mesa (2003-2005). En 2015 logró arrebatar la Alcaldía de Tarija al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.

Rodrigo Paz Pereira Foto: AFP

También participó en 2019 en la Coordinadora de la Defensa de la Democracia, movimiento que exigió una segunda vuelta en medio de las denuncias de fraude electoral a favor de Morales, comicios que finalmente fueron anulados.

En la campaña actual, Paz Pereira contó con recursos limitados frente al despliegue de sus rivales Quiroga y Samuel Doria Medina, quien en los sondeos aparecía con mayores opciones. Pese a ello, su ascenso en las urnas lo posiciona hoy como protagonista de la contienda.

En declaraciones a EFE, el candidato se definió como “un hombre con dos grandes felicidades: amar a la patria y a su familia”. Aseguró que su proyecto político busca generar un consenso nacional basado en valores cristianos y en la unidad.

De alcanzar la presidencia, prometió implementar junto a Lara una agenda que incluye la eliminación del llamado “Estado tranca”, con el objetivo de descentralizar recursos hacia las regiones, reducir gastos superfluos, combatir la corrupción con “mano dura” y emprender una reforma judicial.

“Bolivia necesita estabilidad y gobernabilidad, pero sobre todo acabar con el Estado tranca para que el Estado trabaje para nosotros y nosotros para el Estado”, afirmó.

En caso de victoria, el Legislativo estaría presidido por Lara, lo que obligaría a la dupla a construir consensos para ejecutar su programa. Paz Pereira confía en que su experiencia como legislador y como exalcalde será clave para afrontar ese desafío.