Sale a la luz conversación entre repartidor y cliente que lo asesinó por retraso en entrega

En Chile avanza el juicio contra Tomás Aguirre, un estudiante de Psicología de 29 años acusado de asesinar a puñaladas al repartidor venezolano Herbert Sánchez, de 19 años, luego de una discusión provocada por el retraso en la entrega de una hamburguesa pedida por aplicación.

El hecho ocurrió el 29 de diciembre de 2022 en Santiago y causó profunda indignación tanto por la violencia del ataque como por el motivo que lo originó. Aguirre fue detenido esa misma noche, pero el proceso judicial se extendió debido a los intentos de su defensa por declararlo inimputable. Argumentaron que sufría trastornos psicológicos y problemas derivados del consumo de drogas.

Durante 2023 y 2024, el acusado fue evaluado por distintos equipos médicos. Las investigaciones concluyeron que, aunque presentaba desórdenes de personalidad y un historial de adicciones, tenía plena conciencia de sus actos y podía diferenciar entre lo correcto y lo ilícito. Con ese dictamen, el tribunal dio inicio formal al juicio.



Revelan cuál fue la conversación

En la última audiencia, se difundió la conversación que Aguirre y Sánchez mantuvieron minutos antes del homicidio. En los mensajes, el joven repartidor se disculpaba por la demora y explicaba que un control policial había obstaculizado su camino. El cliente, en cambio, reaccionó con hostilidad y lanzó advertencias sobre el pedido.

H. Sánchez: “Amigo, tuve un inconveniente porque al lado del mall están fiscalizando"

T. Aguirre: “No es culpa mía. ¿Dónde está mi pedido?”

H. Sánchez: “Yo tengo su pedido, sé que no es su culpa”

T. Aguirre: “Que no falte nada, ni la bebida. Estaré abajo esperando"

H. Sánchez: “¿Y si falta la bebida qué? ¿Está amenazando? Yo no soy ladrón, le dije que voy a llevar su pedido y que yo lo tengo"

T. Aguirre: “Pagué por la bebida y si no está, sería robo. Trabajo en la PDI, así que espero que llegue todo en su lugar. Más encima, siendo fiscalizado"



Poco después de ese intercambio, Herbert Sánchez llegó al lugar y fue atacado con un cuchillo, recibiendo múltiples heridas que le causaron la muerte.

La familia del joven venezolano ha insistido en que el crimen no solo fue producto de un conflicto circunstancial, sino que también pudo estar motivado por prejuicios xenófobos, basándose en pruebas y declaraciones que han surgido durante el proceso.

El juicio contra Tomás Aguirre continúa y se espera que el tribunal emita su veredicto en los próximos días, con la expectativa de que se haga justicia por la muerte del joven repartidor.