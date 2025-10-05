Salen a la luz nuevos detalles de la muerte de colombiana en España a manos de su pareja

La madrugada del domingo 28 de septiembre de 2025, la ciudad de Sevilla, España, fue escenario de un trágico feminicidio.

La víctima fue identificada como Gabriela, una mujer colombiana de 28 años y madre de una niña, quien fue presuntamente asesinada por su expareja, Julián David, un joven también colombiano de 21 años.

Según las primeras versiones, los hechos se registraron hacia las 3:10 de la mañana en la vivienda de la joven, tras una fuerte discusión donde el hombre la golpeó brutalmente. Según las versiones preliminares, el agresor la hirió con un arma blanca y le provocó una herida mortal en el cuello.

Aunque la víctima logró pedir ayuda, las autoridades la encontraron sin signos vitales. Tras cometer el asesinato, el agresor habría difundido una historia desde el perfil de Instagram de la víctima, acto que las autoridades han interpretado como un intento de humillar tanto a Gabriela como a sus seres queridos.



Luego de la agresión mortal, Julián David intentó quitarse la vida autolesionándose con el mismo cuchillo.

Asesinato de mujer en España Foto: AFP

En declaraciones a El Español de Sevilla, una de las vecinas, identificada también como Gabriela, relató que: "Los dos estaban cubiertos de sangre. Ella estaba tumbada en el suelo, con la cara llena llena de sangre y él también. Él se había acurrucado con ella y la abrazaba desde atrás".

Afirmó que cuando sucedió el ataque no había ruido de gritos. "Había un silencio total, la mujer ya no gritaba. Se escuchaba todo el rato un móvil sonando. El de ella, que la estaban llamando. El teléfono de ella no paraba de sonar, alguien la estaba llamando".

La mujer explicó que, tras oír gritos de ayuda, salieron al balcón a ver qué sucedía y notaron el ataque mortal que estaba bajo sus pies, en el primer piso. "Una vecina chilló 'qué está pasando' y preguntó a gritos si llamaba a la Policía. El chico lo estaba escuchando todo, pero mi hija y yo bajamos corriendo", recordó.

Medios locales confirmaron que la víctima había denunciado al atacante anteriormente por violencia y agresiones en su contra. Adicionalmente, se conoció que el joven ya había intentado asesinar a su pareja con anterioridad y tenía un procedimiento de expulsión abierto en España.