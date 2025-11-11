En vivo
Inflación
Accidente de avioneta
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Senado de EEUU aprueba un acuerdo que allana el camino para reabrir el Gobierno

El acuerdo fue alcanzado en el día 41 de cierre de Gobierno, el más largo de la historia de Estados Unidos y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del miércoles.

