Siete muertos y más de 20 heridos deja grave accidente de tránsito: un bus con turistas se volcó

Siete personas murieron y otras 20 resultaron heridas este sábado tras la volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera Morelia-Pátzcuaro, en el estado mexicano de Michoacán, en el oeste del país, informó el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

En un primer reporte, la Fiscalía General del Estado (FGE) precisó que el accidente ocurrió en la citada carretera a la altura de la comunidad de Tiripetío, donde se registró la volcadura de un autobús de turismo y de acuerdo con los datos recabados, la unidad se trasladaba de Uruapan con destino a Tlalpujahua.

📹At Least 7 People Killed in #Bus_Rollover in Western #Mexico. pic.twitter.com/tzyg9si5nw

The accident occurred on the #Morelia_Pátzcuaro road, near the town of #Tiripetio in the Mexican state of #Michoacán, when a tourist bus carrying passengers overturned on the road after the… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) November 22, 2025

"Fue un accidente grave, tenemos siete fallecidos y 20 heridos, se atendió de inmediato, fue un accidente muy lamentable", dijo Ramírez Bedolla.

Explicó que, según las primeras versiones, los turistas iban a Tlalpujahua, lugar donde se lleva a cabo la Feria de las Esferas, de decoración decembrina.



Además, dijo que se estaban investigando las posibles causas y que "están hospitalizadas estas 20 personas y el tema se está atendiendo desde el primer momento".

🚨 Un autobús turístico volcó la mañana de este sábado en la Carretera Morelia-Pátzcuaro dejando como saldo10 personas sin vida y cerca de 20 más lesionadas



Los pasajeros viajaban desde Uruapan con destino a Tlalpujahua.



📲Más información: https://t.co/vgGRdPW0mn pic.twitter.com/wVX6d6WSDQ — MeganoticiasMorelia (@MN_Morelia) November 22, 2025

🚨 #Accidente #Morelia // Volcadura de combi del transporte público sobre Periférico, a la altura de Casa de Gobierno, en dirección al Zoológico. Circulación vial reducida a un carril. pic.twitter.com/N2bqnIlFyR — Esfera Noticias Analizadas (@EsferaNoticiasA) November 22, 2025

En un comunicado se apuntó que el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, indicó que personal de la coordinación estatal de Protección Civil y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudió al sitio para ayudar en las labores de emergencia, rescate y traslado de los heridos a distintos hospitales de la ciudad de Morelia, capital del estado.