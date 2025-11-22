En vivo
Siete muertos y más de 20 heridos deja grave accidente de tránsito: un bus con turistas se volcó

"Fue un accidente grave, tenemos siete fallecidos y 20 heridos, se atendió de inmediato, fue un accidente muy lamentable", dijo Ramírez Bedolla.

Foto: captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de nov, 2025

