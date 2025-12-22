En vivo
Suegro le quitó la vida a su nuero tras descubrir que su hija era víctima de violencia

Suegro le quitó la vida a su nuero tras descubrir que su hija era víctima de violencia

Horas antes del crimen, la policía había recibido una llamada de auxilio por un episodio de violencia doméstica.

Foto: captura redes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

