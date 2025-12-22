Suegro le quitó la vida a su nuero tras descubrir que su hija era víctima de violencia

Un hecho de extrema violencia familiar conmociona a Brasil luego de que un hombre fuera asesinado presuntamente por su suegro, quien habría reaccionado tras conocer que su hija era víctima reiterada de agresiones por parte de su esposo. El caso, que se viralizó este lunes 22 de diciembre en redes sociales, es investigado por las autoridades del estado de Paraná.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Militar de Paraná, el homicidio ocurrió el miércoles 17 de diciembre, alrededor del mediodía, en una vivienda ubicada sobre la avenida Brasil, en el municipio de Três Barras do Paraná. La víctima fue identificada como Juliano Schina dos Santos, de 32 años.

Horas antes del crimen, la policía había recibido una llamada de auxilio por un episodio de violencia doméstica. Una mujer solicitó la presencia de los agentes tras ser amenazada por su pareja; sin embargo, cuando los uniformados llegaron al lugar, el agresor ya se había retirado.

Según el testimonio de la víctima de violencia, por temor a nuevas agresiones pidió a una amiga que permaneciera con ella en la vivienda. No obstante, el hombre regresó más tarde y le exigió que abandonara el domicilio. Ante la negativa de la mujer, este la golpeó en el rostro, lo que la llevó a comunicarse con su padre para contarle lo sucedido y advertirle que no era la primera vez que sufría maltrato.



Tras conocer la situación, el padre de la mujer se dirigió a la casa acompañado de otro joven y portando un arma de fuego, con la intención de enfrentar a su yerno. Durante una discusión, el suegro extrajo un revólver calibre .38 y disparó en varias ocasiones. Juliano Schina dos Santos recibió al menos tres impactos de bala y murió en el lugar.

Quem procura, acha!



Bateu na mulher, ela procurou refúgio na casa dos pais, o cara foi até lá encher saco e bateu na mulher de novo. O pai soube do ocorrido, procurou o agressor e despachou pra outro plano.



Aconteceu em Três Barras, PR.



Agiu certo ou errado? pic.twitter.com/hOhv6200ji — Tumulto BR (@TumultoBR) December 20, 2025

El presunto autor del crimen fue detenido y el caso quedó en manos de la Policía Militar de Paraná, la Policía Civil y el Instituto Médico Legal, que realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, recolectar pruebas y determinar la situación jurídica del implicado.