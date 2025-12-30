Suspenden todos los trenes entre cuatro importantes países de Europa: esto se sabe

La compañía ferroviaria Eurostar suspendió este martes todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas tras un incidente técnico en el túnel bajo el canal de la Mancha, aunque el tráfico podría reanudarse gradualmente a partir de las 2:00 p. m. hora local.

"Hubo un problema de alimentación eléctrica en el túnel bajo el canal de la Mancha, seguido de la parada de un 'shuttle' en el túnel", explicó una portavoz de Eurostar.

Suspensión de viajes en trenes de Eurostar sería por un problema de alimentación eléctrica. Foto: AFP

"Eso hace que todos los trayectos con origen o destino en Londres estén suspendidos hasta nuevo aviso, a la espera de que se solucione la situación", agregó.

El sitio internet de Eurostar mostraba que los trenes que conectan París y Bruselas —sin transitar por el túnel— previstos para el martes y fechas posteriores también parecían haber sido cancelados. No está claro de inmediato si esto está relacionado.



¿Por qué suspenderon los trenes en Londres, París, Ámsterdam y Bruselas?

Las imágenes muestran el significativo impacto de la suspensión de todos los servicios de la compañía ferroviaria Eurostar en estos cuatro países, con miles de pasajeros cuyos viajes programados quedaron a la deriva.



Pese a la cantidad de viajeros que no han podido dirigirse a sus destinos, el operador del túnel del Canal de la Mancha, Getlink, prevé una "reanudación progresiva" del tráfico ferroviario bajo el Canal a partir de las 2:00 p. m., según lo indicado por una portavoz de la entidad.

Pese a los miles de viajeros que no han alcanzado llegar a sus destinos en parte de Europa, se prevé una solución para mediados de la tarde. Foto: AFP

"Hubo un incidente el martes por la mañana vinculado a un fallo del suministro energético a los trenes en el túnel, que requirió una intervención técnica en los cables que está ahora en marcha", explicó.

Eurostar había aconsejado previamente a los pasajeros aplazar sus viajes programados para este martes para una fecha posterior.



Reanudan el servicio en Eurostar tras horas de suspensión

La compañía anunció que reanuda los servicios de tren tras la suspensión durante varias horas de todos los trayectos entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas debido a un problema técnico en el túnel bajo el Canal de la Mancha. Sin embargo, insisten a los pasajeros en posponer sus viajes para otras fechas.

Publicidad

"Como el Eurotúnel se ha reabierto parcialmente, empezaremos a reanudar los servicios. El problema con el suministro eléctrico de catenaria persiste y recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros posponer su viaje para otra fecha", señaló en un comunicado en su sitio web.