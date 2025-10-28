Taxista dio positivo en alcoholemia y autoridades hallaron a su pareja en el baúl

En vivo
Lo que hallaron al abrir el baúl dejó a todos sorprendidos: una mujer se encontraba escondida bajo una manta.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Un insólito hecho sorprendió a las autoridades de tránsito en la madrugada del pasado sábado 26 de octubre en la ciudad de Salta, Argentina. Durante un operativo de control realizado sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club de Gimnasia y Tiro, un taxista fue detenido para una inspección de rutina que terminó revelando una situación inesperada.

Los agentes municipales solicitaron al conductor realizarse el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo. Ante ello, los inspectores procedieron a realizar una revisión más detallada del vehículo. Sin embargo, lo que hallaron al abrir el baúl dejó a todos sorprendidos: una mujer se encontraba escondida bajo una manta.

Cuando los agentes le preguntaron al conductor por la identidad de la persona, este respondió sin dudar: “Es mi señora”. La mujer, una joven de 18 años, admitió luego que se había introducido en el baúl por decisión propia.

La razón de su inusual acción también sorprendió a las autoridades: la joven explicó que sospechaba que su pareja, el taxista, le era infiel y decidió esconderse para “vigilarlo” durante su jornada laboral nocturna. “Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué es lo que hago en la noche”, comentó el conductor a los inspectores, mientras la joven asentía.

El hecho, catalogado por los agentes como “fuera de lo común” e “inédito”, generó gran repercusión en redes sociales locales por lo insólito de la situación. Las autoridades procedieron a labrar las actas correspondientes por alcoholemia positiva, mientras la pareja fue invitada a retirarse del lugar una vez concluido el operativo.

