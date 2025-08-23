Publicidad

Temblor en El Salvador causó temor de tsunami en el Pacífico, ¿hubo riesgo para Colombia?

Tras el sismo ocurrido en El Salvador la madrugada del sábado 23 de agosto de 2025, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo explicó si hay riesgo para Colombia en un comunicado.

Un sismo de magnitud 6.0 sacudió el sábado, 23 de agosto de 2025, la costa del Pacífico frente a El Salvador, sobre las 4:00AM (hora Colombia), generando preocupación en la región por posibles olas anómalas. Aunque este tipo de movimientos telúricos siempre encienden alarmas, las autoridades competentes han descartado riesgo de tsunami para Colombia.

Según los reportes iniciales, el temblor ocurrió a una profundidad relativamente superficial, lo que a menudo aumenta el riesgo de desplazamientos marítimos. Sin embargo, los monitoreos del sistema de alerta temprana que opera Colombia, en coordinación con organismos internacionales, indicaron que no se detectaron ondas de tsunami con trayecto hacia el territorio colombiano.

"De acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar) no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica de Colombia por el sismo que se presentó en la costa norte de El Salvador, con una magnitud de momento de 6.0 Mw a las 04:14 a.m., hora colombiana", publicó la UNGRD en su página web.

Impacto sísmico en Bogotá y las costas

Las costas pacíficas de Colombia siguen siendo vulnerables ante eventos de gran magnitud. Por eso, es importante reconocer las señales de alerta: sismos fuertes seguidos de un retiro inusual del mar, cambio repentino en la fluidez del agua o ruidos extraños provenientes del océano.

UNGRD descarta alerta de sismo para la costa pacífica
Foto: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Si bien este sismo no presenta amenaza inmediata, nadie debería bajar la guardia. La mejor respuesta es la prevención: revisar rutas de evacuación costeras, estar atentos a avisos oficiales y fomentar una cultura de autoprotección entre las comunidades cercanas al mar.

En Bogotá y en otras grandes ciudades, los movimientos sísmicos se sienten con distinta intensidad pero no siempre se asocian a tsunamis. No obstante, la educación ciudadana en materia de desastres es clave para minimizar riesgos.

