Torero perdió la vida tras ser embestido por toro en plenas fiestas; quedó en video

Un trágico accidente marcó las celebraciones patronales del pmunicipio de Alaypampa, en Chincheros, en Perú. El pasado martes 16 de septiembre, el torero aficionado **Rudy Saccaco Huachaca**, de 40 años, perdió la vida tras ser embestido por un toro de lidia durante una corrida.

El hecho fue registrado en una transmisión en vivo realizada por una asistente al evento, video que rápidamente se difundió en redes sociales y generó gran conmoción dentro y fuera del país.

Todo quedó en video

Según las imágenes, Saccaco ingresó al ruedo y comenzó a ejecutar distintas faenas frente al animal. Sin embargo, en medio de un embate, calculó mal una de las maniobras y recibió una cornada que le provocó una herida grave desde la pelvis hasta el abdomen. El impacto fue tan fuerte que los presentes reaccionaron con horror. “¡Le ha roto la barriga!”, exclamó la joven que realizaba la transmisión en directo.

De inmediato, paramédicos que estaban en la plaza intentaron auxiliar al torero, pero las lesiones resultaron mortales. El hombre falleció antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.



Rudy Saccaco Huachaca era padre de tres hijos y reconocido en su comunidad por su afición a la tauromaquia. Tras confirmarse su deceso, las autoridades locales suspendieron las actividades programadas en honor a las fiestas patronales, decretando luto en Alaypampa.