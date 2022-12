Tres heridos por conductor que atropelló a peatones cerca de Toulouse, Francia

Tres estudiantes resultaron hoy heridos, dos de ellos de gravedad, al ser atropellados por un vehículo junto a un instituto en Blagnac, junto a Toulouse, en el sur de Francia, informaron hoy las autoridades francesas.



El conductor, detenido inmediatamente tras la colisión, reconoció que había arremetido voluntariamente contra los jóvenes poco antes de las 16.00 (15.00 GMT) en un paso de cebra delante del instituto Sain-Exupéry de esa localidad, según dijo el fiscal de Toulouse, Pierre-Yves Couilleau, al canal "BFM TV".



De acuerdo con esta misma fuente, el detenido, condenado en una decena de ocasiones por delitos comunes, no está fichado por radicalización.



Por el momento, indicó Couilleau, se privilegia la investigación sobre el "perfil psiquiátrico" del autor del atropello, que actualmente se encontraba en libertad condicional con obligación de ser tratado de sus problemas mentales, algo que hasta el momento estaba respetando.



El detenido, que no presentó resistencia al ser arrestado, reconoció a la policía que tenía la intención de cometer un acto así "desde hace un mes", agregó el fiscal.



Los tres heridos son estudiantes de origen chino, según el diario "La Dêpeche", que señala que por el momento el suceso no se investiga como acto terrorista.

